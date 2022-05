Intoxication au sujet de la gestion des carrières de sable dans la commune d’Abomey-Calavi : Sabotage pour nuire aux choix du maire Ahouandjinou

Angelo-Ahouandjinou, Maire de la commune d’Abomey-Calavi

Le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou, est objet de chantage et de sabotage. Il n’a commis aucune faute lourde.

De quoi il est question : En réalité, dans le cadre de l’amélioration des ressources propres de la commune, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi a décidé de faire les choses autrement. Dans cette optique, il a suivant l’accord du conseil communal confié pour un laps de temps, la gestion des carrières de sable à une société. Cette option est mue par la volonté de transparence et de traçabilité des recettes de gestion de carrière de sable. D’après l’article 2 de l’accord, « le contrat est assorti de trois (03) mois d’essai au bout desquels l’autorité contractante notifie sa satisfaction ou son désaccord. Ce qui entraîne la résiliation du partenariat». De plus, l’article 7 dudit contrat stipule que « le prestataire est soumis au contrôle de l’autorité contractante, de la Préfecture et des Ministères de la Décentralisation et celui des Mines ».

Et après : Le 16 décembre 2021, une société s’est jetée à l’eau. Elle devrait maximiser lesdites recettes par une professionnalisation de la collecte des taxes à verser aux régies auxiliaires d’Akassato et de Godomey. Des fortunes diverses ont été obtenues après l’essai. Même si au terme de cette courte période, les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs, on retient dorénavant que l’accroissement des recettes est la seule priorité. Ainsi, non satisfait des résultats pourtant encourageant, le Maire Ahouandjinou a, par la note N°21/844/C-AC/C-CAB/SGA/SGA/DSEF/SAC suspendu ce contrat. Dès lors, le conseil communal de qui le Maire tient sa légitimité devrait prendre les choses en mains et se pencher sur cette situation. Il l’a fait finalement à la faveur de la session ordinaire tenue du 19 au 21 avril 2022. Les conseillers municipaux, toutes obédiences politiques confondues ont félicité le Maire Angelo Ahouandjinou pour son souci permanent d’accroissement des ressources de la ville. Aussi, ont-ils souhaité que de nouvelles méthodes de gestion efficace soient identifiées dans le cadre de la gestion globale des recettes municipales.

En quoi ça gêne : Non contents des prouesses qu’abat le maire Ahouandjinou au profit de la commune qu’il dirige avec maestria depuis 23 mois, certaines personnes n’ont de cesse d’user de stratagèmes pour le saboter. Comme, le mécréant qui cherche désespérément à verser de l’huile rouge dans une étoffe blanche, ces gens tapis dans l’ombre jettent de l’opprobre sur la nouvelle coqueluche d’Abomey-Calavi. Au bilan, on note que les critiques qui fusent par moment au sujet de sa gouvernance depuis quelques mois sont le fruit des personnes désireuses de peindre simplement en noir les bonnes réalisations de cette administration dont le visage a changé en peu de temps grâce à un homme. A en croire certaines personnes averties, il s’agirait de manœuvres de pourfendeurs qui travaillent au bénéfice de politiciens en panne d’inspiration et qui sont surpris par les grands exploits du maire Angelo Ahouandjinou et son équipe à quelques mois de l’élection législative du 08 janvier 2023.

D’actions fortes : Même si personne ne le voyait venir, Angelo Ahouandjinou aura tenté si ce n’est encore le cas, de relever quelques défis majeurs qu’auparavant il n’était pas possible d’imaginer. L’opération de retour des réserves administratives dans le patrimoine foncier de la commune, l’organisation réussie des états généraux des citoyens pour le développement de la commune d’Abomey-Calavi à l’horizon 2035, une diplomatie locale offensive ainsi que l’instauration de principes d’une administration performante sont quelques faisceaux de succès à son actif. Le reste, il ne s’agit que de l’eau glacée qui doit faire mal aux dents malades qui cherchent vainement à saboter les actions si appréciables.