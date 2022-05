Gestion efficiente des fonds de l’Uac: Le recteur Avlessi initie une formation à Ouidah

Photo de famille des formateurs et participants à la formation

Le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi a procédé à l’ouverture de la session de formation des chefs d’entités de formation de l’Uac sur la responsabilité financière de la gestion des deniers publics. La formation s’est déroulée du mercredi 4 au jeudi 5 avril 2022 à l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) à Ouidah.

Pourquoi c’est important : Deux raisons fondamentales fondent la pertinence de cette session de formation qui a duré deux jours. En effet, début octobre 2021, les équipes dirigeantes de plusieurs cellules de gestion de l’Université d’Abomey-Calavi ont été partiellement et entièrement renouvelées. A celà s’ajoutent les réformes récentes opérées dans le paysage financier par les différentes lois organiques relatives aux finances à la cour des comptes et aux entreprises publiques. Il était alors apparu, aux dires du Recteur de l’Uac, utile de proposer des rudiments nécessaires à la bonne gestion financière au poste dans les universités. L’objectif est de les outiller sur les modalités pratiques d’une gestion financière orthodoxe et d’attirer leur attention sur les rôles et responsabilités en tant qu’acteur financier. « L’enjeu est d’outiller et renforcer les pratiques irréprochables afin que l’Université d’Abomey-Calavi puisse être citée parmi les institutions de la République au sein desquelles la gestion financière est entachée d’aucune irrégularité », a fait savoir le Recteur Félicien Avlessi, à l’ouverture de la session.

Quel était le contenu de la formation : Une cinquantaine de personnes composées des Doyens, des Chefs d’entité de formation, des Comptables et même le personnel administratif ont pris part à la formation. Ils ont suivi des modules de formations rassemblées sous quatre sous-thèmes. Il s’agit des communications sur les principes généraux de la responsabilité financière en République du Bénin et la sanction des fonds de gestion commise par les responsables des entités universitaires. Un autre sous-thème a porté sur quelques irrégularités commises en matière de gestion par les responsables des institutions du Bénin avec des cas pratiques et enfin les finalités dans les rééditions de compte. « Il faut prendre des précautions financières. On a passé en revue l’ancrage des dispositifs qui encadrent la responsabilité financière qui a une ouverture sur le plan pénal », a souligné le formateur, Serge Batonon.

Qu’en pensent les experts : Pour le formateur, Serge Batonon, Docteur en finance publique, cette formation leur permettra d’avoir de la valeur ajoutée puisqu’il s’agit des personnels qui sont dans le monde scientifique, un autre monde que la gestion financière. « Je pense qu’avec ça, les ressources de l’Uac seront encore mieux gérées », a-t-il dit. Leur ambition est que l’Uac soit une institution exemplaire qui fait une gestion transparente des deniers publics. « Aujourd’hui, nous sommes à un poste de responsabilité où nous sommes appelés à gérer les fonds publics. Et vous connaissez que la gestion de ce fonds est conséquent dans le pays. C’est pour qu’ils puissent bien gérer sans être interpellés à la CRIET », précise le Recteur. La redevabilité et la prévoyance sont mises en jeu dans cette formation pour déboucher sur de bonnes perspectives. « Il y a une législation en vigueur depuis 2017 qui permet à la justice financière de s’ériger pour sanctionner les fonds de gestion commise par des personnes autres que les comptables mais qui sont intervenues dans la manipulation que ce soit en denier, en valeur ou en matière. En termes de réédition de compte, il est important de dire à ceux qui vous ont mis au poste, comment les fonds ont été gérés », a rappelé Serge Batonon.

Alban Tchalla