Politique nationale: Iréné Agossa entrevoit un dialogue avec Azannaï

Iréné Agossa, président du parti Restaurer la Confiance (RLC)

Le président du parti Restaurer la Confiance (RLC), Iréné Agossa a confié qu’il entrevoit des pourparlers avec le président du parti Restaurer l’Espoir pour mettre fin à la crise politique au sein de l’opposition. Il l’a fait savoir au cours d’un entretien sur la chaîne de télévision en ligne, Tempo Tv. Ce dialogue avec Candide Azannaï, selon ses explications, s’inscrit dans le cadre des législative de 2023. Iréné Agossa entend discuter avec lui pour le convaincre de participer à ce scrutin et instaurer une cohésion entre les forces vives de l’opposition. « Nous avons pensé nous à notre niveau, aller discuter avec lui et lui parler » a précisé Iréné Agossa. Il indique que son parti qui participe à cette élection veut associer d’autres forces de l’opposition. « Nous autres participons aux élections, inversons les rapports de force et discutons en obligeant le pouvoir à parler de ça », a-t-il martelé. Saluant la « cohérence dans les idées » de l’ex ministre de la Défense qui a décidé de ne pas participer aux élections de 2019 et à l’élection présidentielle de 2021, Iréné Agossa se dit déterminé tout de même à l’amener à changer d’avis pour les législatives de janvier 2023.

Alban Tchalla