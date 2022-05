Course aux armements dans le conflit Russo-Ukrainien : Le diplômate Jean-Pierre Edon craint une résurgence de la Guerre froide

Le Diplômate Jean-Pierre Edon

Bientôt 3 mois que l’invasion de l’Ukraine par la Russie alimente l’actualité et ne passe plus inaperçue, avec son lot de conséquences socio-économiques qui n’épargnent aucune nation. Au milieu du déplacement des populations ukrainiennes vers les pays voisins, des bombardements des villes ukrainiennes qui s’accentuent et la pression des pays européens, se trouvent également d’autres aspects qu’évoque le spécialiste des questions politiques, l’Ambassadeur Jean-Pierre Edon. Il s’agit de la course aux armements et d’un retour à la guerre froide entre le monde occidental et la Russie.