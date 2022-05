Zèxwé édition 2022: Le Pdt Robert Gbeffè annonce les couleurs

Robert Gbeffè, président de l’Association « Nonvinonkpo-Zèxwé »

Les festivités de la fête identitaire « Zèxwé » des fils et filles de Zè, auront bel et bien lieu les 25, 26, 27 et 28 août 2022. Pour cette 7ème édition, c’est Tangbo, l’un des plus grands arrondissements de Zè qui va accueillir les manifestations auxquelles le président de l’Association « Nonvinonkpo-Zèxwé », Robert Gbeffè, convie cadres, personnalités politico-administratives, religieuses, traditionnelles, et populations.

La pérennisation des valeurs culturelles, base solide pour un développement authentique, les fils et filles de Zè l’ont compris et se réunissent annuellement autour de leur chose commune qui constitue leur richesse. Après six éditions consécutives tenues sans regret, la pandémie de la Covid-19 a mis un coup d’arrêt à cette joie. Mais les natifs ne démordent pas, ils sont déterminés à pérenniser ces retrouvailles en vue du développement de leur localité. C’est ce qui justifie, l’organisation de la 7è édition qui va se tenir les 25, 26, 27 et 28 août 2022. A cet effet, le maire de la commune de Zè, Amadé Moussa a reçu le mercredi 27 avril 2022, une délégation du comité d’organisation conduite par le président de l’Association « Nonvinonkpo-Zèxwé », Robert Gbeffè, qui avait à ses côtés plusieurs membres du comité comme, Appoline Ganyé, Prosper Moussa et plusieurs autres natifs de la localité. Ils ont échangé avec le maire sur l’organisation de la 7è édition de « Zèxwé ». Après avoir écouté ses hôtes et pris bonne note des innovations apportées à cette édition, l’autorité communale et son conseil ont rassuré de leur accompagnement pour la réussite de l’évènement qui valorise la richesse de Zè. Lors des échanges, le président de l’Association « Nonvinonkpo-Zèxwé », Robert Gbeffè a présenté ses civilités au Secrétaire exécutif de la Mairie de Zè, Amoussou Kpakpa également présent à cette séance. Il a remercié le gouvernement qui l’a envoyé et salué cette réforme. « La commune était dans un état comateux, avec le nouveau Secrétaire exécutif, nous allons retrouver le redressement de tout Zè », a-t-il déclaré. Au terme des échanges, Robert Gbeffè, a profité de l’occasion pour exhorter les fils et filles de Zè à soutenir l’initiative pour le développement intégral de la commune. Le comité d’organisation qu’il préside sollicite donc, les contributions financières et matérielles aux fins de répondre aux besoins liés à ces retrouvailles. « Si les autres communautés et groupes socioculturels du Bénin tiennent leurs retrouvailles à succès, nous fils et filles de Zè, n’avons aucune excuse à ne pas réussir les nôtres. Nous devons même faire mieux pour montrer notre solidarité retrouvée à l’aune de « Zèxwé », a-t-il dit. Soulignant l’intérêt que cette fête a pour l’éducation des enfants, à travers la construction des modules de classe, des blocs administratifs, laboratoires et autres infrastructures communautaires, il a invité les natifs de Zè à retrousser leurs manches pour l’essor de leur localité. « Les fruits de la fête vont toujours en direction de l’éducation de nos enfants. Nous avons à cœur le développement de Tangbo et marquer notre temps », a-t-il confié. Il va plus loin en mettant l’accent sur ce que l’édition de Tangbo sera une réussite totale. Faut-il rappeler que la 6ème édition de cette fête identitaire a eu lieu en 2019 à Dodji-Bata.

Alban Tchalla