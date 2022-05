Pour de meilleurs résultats aux examens de fin d‘année : Les candidats bénéficient des TD gratuits de la mairie de Cotonou

Le Premier adjoint Randyx Romain Ahouandjinou et sa délégation devant les candidats

Après l’expérience de l’année passée, la municipalité de Cotonou a procédé le samedi 30 avril dernier, au lancement de la nouvelle édition de ses séances de remise à niveau et de renforcement de capacités au profit des candidats. Un lancement qui fait suite à celui effectué, il y a quelques semaines, pour le compte des candidats aux CAP, DTI et BAC des écoles et lycées techniques publics et privés de Cotonou, sans oublier ceux de l’école des sourds-muets et amblyopes. Cette fois-ci, c’est au tour des candidats aux différents examens des séries de l’enseignement général tels que Cep, Bepc, Bac des collèges publics et privés de Cotonou de bénéficier pour la 2ème année consécutive des séances de TD gratuits offerts par la municipalité de Cotonou. Le lancement de ces TD a été l’œuvre du premier adjoint Randyx R. Romain Ahouandjinou. Il était à la tête d’une délégation composée aussi bien des responsables départementaux des enseignements maternel, primaire et secondaire du Littoral, des membres du Conseil Municipal ainsi que des cadres de l’administration, qui a fait le tour de plusieurs Ceg dont le Ceg l’Entente dans le 12ème arrondissement, l’EPP Sikè-Sud, Akpakpa-nord et le Ceg Akpakpa-centre. Partout où ils sont passés, ils ont pu constater l’effectivité du démarrage avec un engouement au niveau des différents acteurs. Enseignants, élèves et parents ont fortement salué cette implication des autorités municipales dans la réussite des candidats. Ils ont adressé toute leur gratitude au maire et à son équipe et promis donner le meilleur d’eux mêmes pendant cette période de révision afin que les taux de réussite puissent être les meilleurs mieux que ceux de l’année passée. Pour Mr Martin Luther Aderomou et Mme Espérance Noudéhou respectivement Directeur des Enseignements Maternel et Primaire et Directrice de l’Enseignement Secondaire du Littoral, cette initiative entre dans la droite ligne de la politique globale et des objectifs du secteur de l’éducation. Ils ont promis apporter leur Expertise pour accompagner l’initiative qui vise à renforcer les capacités des candidats afin d’accroitre les performances aux divers examens. Au nom du Maire Luc Sètondji Atrokpo, Randyx Romain Ahouandjinou, s’est adressé aux candidats. Il a souligné que la municipalité de Cotonou a pris toutes les dispositions pour accompagner le gouvernement dans la promotion de l’excellence en milieu scolaire. Dans son message de lancement de ces séances de TD gratuits, il a également fait savoir que le premier citoyen de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo au delà de ces TD récompensera également les candidats qui se feront remarquer. Il a donc invité les apprenants à la concentration avant de leur souhaiter de très bonnes révisions. Il n’a pas manqué de remercier le corps enseignant pour les nombreux efforts consentis dans l’encadrement de nos enfants.

Rastel Dan