Magloire Dochamou, Dg de NSIA-Vie Assurance ‘’Sous l’arbre à palabre’’: NSIA-Vie Assurances apporte la solution pour faciliter la vie aux familles

Magloire Dochamou, DG NSIA Vie Assurance, dimanche dernier au siège de l’Evènement Précis

Le Directeur général de NSIA Vie Assurances, Magloire Dochamou est l’invité de ‘’Sous l’arbre à palabre’’ du journal l’Evènement précis. Face aux journalistes, il a évoqué le dimanche 24 avril 2022, les nombreux avantages qu’offre NSIA Vie Assurances Bénin aux béninois depuis 2005, tant au niveau des produits d’épargne que de prévoyance. Les offres de NSIA Vie permettent aux populations d’une part de préparer leur retraite ou période de baisse d’activités, de régler la question des soins de santé à la retraite mais aussi d’assurer la poursuite de la scolarité de sa progéniture même en cas d’absence du parent; d’autre part grâce aux contrats de NSIA Vie les populations peuvent régler plus facilement les problématiques de succession en prévoyant des capitaux à verser à chaque membre de sa famille avec tous les avantages fiscaux y associés mais surtout l’assurance d’une transmission rapide et sans histoire. Avec les produits NSIA Vie, il est également loisible aux populations de bénéficier d’une assistance financière pour les aider à organiser les cérémonies funéraires onéreuses sous nos cieux malgré les rappels à la retenue. Toutes ces offres sont mises à la disposition des populations à des coûts spécialement étudiés pour permettre à chaque citoyen d’y souscrire non seulement en fonction de sa catégorie socio professionnelle, mais également de son pouvoir d’achat. Selon le DG Dochamou, NSIA Vie Assurances apporte des solutions pour faciliter la vie aux familles. Au cours de cet échange très enrichissant, notre invité a présenté sommairement quelques produits phares de la société notamment NSIA Études (qui permet aux parents d’anticiper le financement des Études supérieures des enfants) de NSIA Pension et Retraite ( qui permettent de bénéficier d’un complément Retraite au choix), de NSIA Vitalis ( qui permet de se soigner dès l’admission à la retraite ou à l’issue d’une période de fin d’activités convenue), NSIA Alodo ( qui offre un capital au tuteur d’un enfant afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité en cas de décès de son géniteur), NAF ( qui permet de bénéficier d’une assistance financière pour la prise en charge de tout ou partie des frais funéraires. Il n’a pas manqué d’inviter les populations à contacter NSIA Vie Assurances Bénin via son site internet ou par ses canaux sociaux pour plus de renseignements sur ses offres et d’autres produits. L’invité du journal insiste sur l’importance de la souscription de ses contrats par les populations afin de se protéger elles-mêmes mais également mettre leur famille à l’abri du besoin en cas de décès subit ou par suite de maladie. Selon lui «En Afrique, les gens ne s’assurent malheureusement pas pour plusieurs raisons mais l’une d’entre elles, et non la moindre, c’est la méconnaissance des produits d’assurance, de leur contenu mais surtout des droits et obligations de l’assuré ». C’est pour corriger cette situation et créer un sentiment de confiance et de sérénité vis à vis de ses produits que NSIA Vie Bénin œuvre depuis plusieurs années à une meilleure sensibilisation des populations, convaincue que si elles comprennent et sont rassurées de la pertinence des propositions qui leur sont faites, elles souscriront massivement à ses offres. Magloire Dochamou dans la foulée de ses explications précise qu’au-delà de ce rôle de protection des familles, une souscription massive des populations aux produits d’assurance en général et ceux de NSIA Vie Bénin en particulier peut réduire considérablement la dépendance financière des pays africains et donc du Benin vis-à-vis de l’extérieur, étant donné que les primes collectées par les assureurs, du fait de leur rôle d’investisseurs institutionnels, peuvent être mis à la disposition des États sous la forme d’emprunts obligataires ou de bons de trésor, ce qui va permettre à l’État de financer plus facilement ses projets de développement en faveur des populations notamment les infrastructures routières, les hôpitaux, les forages, la construction d’écoles qui sont autant de projets qui impactent directement la vie des populations. Selon l’invité qui est par ailleurs auteur de deux ouvrages dont le dernier est intitulé : « Et si on s’assurait tous? », il existe une forte corrélation entre le développement de l’industrie des assurances et le développement des Etats africains. Poursuivant son propos, l’invité postule que les Etats ont fort intérêt à créer le cadre institutionnel et favoriser le développement de cette industrie qui si elle est mieux managée peut être un accélérateur du développement de notre pays. Interrogé sur ce qui différencie NSIA Vie Assurances des autres sociétés d’assurances vie au Benin, Magloire Dochamou a cité les points forts ci-après: équipe jeune et dynamique orientée vers la satisfaction de la clientèle. Sa capacité financière solide qui favorise la bonne tenue de ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Son appartenance à un groupe panafricain NSIA qui a des règles de fonctionnement notamment de satisfaction de la clientèle, alignées sur les standards internationaux à l’image des grands groupes et NSIA Vie Bénin est certifiée ISO 9001 Version 2015, ce qui témoigne de sa ferme volonté d’œuvrer pour améliorer constamment les prestations vis-à-vis de la clientèle. Ses produits sont innovants et adaptés aux besoins et accessibles à toutes les couches de la population en fonction de leur pouvoir d’achat. Notre invité insiste sur le fait pour les populations, non seulement de s’assurer mais de s’orienter vers un assureur capable de tenir ses engagements comme NSIA Vie en donne l’engagement. C’est pourquoi le Directeur général de NSIA Vie Assurances souhaite que les citoyens quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle souscrivent massivement aux offres de NSIA Vie Bénin pour bénéficier des nombreux avantages desdits produits dans leur vie quotidienne. « Nous avons vocation à impacter toutes les familles. Toutes nos actions sont orientées vers les populations », rassure-t-il. Parlant de couverture géographique en plus de ses quatre bureaux de souscriptions (Cotonou, Bohicon, Porto-Novo, Bohicon) NSIA Vie Assurances coopère avec plus de trente-trois (33) structures de micro-finances sur toute l’étendue du territoire. Ce qui lui confère environ deux cent à trois cent points de ventes en capacité de proposer les produits d’assurances NSIA à la clientèle.

Alban Tchalla