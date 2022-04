Wilfried   Houngbédji à la suite de la rencontre à la présidence sur les salaires: « Les enseignants aspirants n’ont pas besoin de battre le macadam pour être payés 12 mois sur 12 »

Le Porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji

Le chef de l’Etat Patrice Talon a trouvé un accord avec la confédération des travailleurs du Bénin au terme d’une rencontre le mardi 26 avril au palais de la marina. Sur l’augmentation des salaires, des pistes ont été trouvées mais Patrice Talon veut affecter une partie des ressources à l’amélioration de la situation des aspirants au métier d’enseignant (AME). Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a été reçu sur la télévision nationale ORTB à la fin de cette réunion afin de décrypter cette actualité. A cette occasion, il a rappelé que, les aspirants au métier d’enseignant n’ont pas besoin de faire des revendications pour être payés 12 mois sur 12 plutôt que 9 mois ou 10 mois sur 12. A le croire, le gouvernement aurait déjà pris les mesures idoines si les conditions étaient remplies, et que ces derniers n’auraient même pas besoin de battre le macadam ou d’observer une minute d’arrêt de travail. Wilfried Léandre Houngbédji ajoute que c’est le chef de l’Etat qui a même pris la défense des aspirants sur la question de l’amélioration de leur condition à travers ces propos : « Les enseignants, ceux que nous appelons aspirants; qui sont aujourd’hui payés maximum 9 mois sur 12, dont les cas sont évoqués par les partenaires sociaux tout le temps que nous nous rencontrons, qu’il faut leur donner une stabilité dans cet emploi-là, pour qu’ils deviennent véritablement des enseignants professionnels et qu’ils soient payés 12 mois sur 12. Voilà quelque chose qui est pertinent. Mais, passer de 9 mois de salaire à 12 mois de salaire, c’est 1/3 de l’existant. Une augmentation de la masse salariale. Est-ce qu’il ne faut pas utiliser davantage de ressources pour faire de ceux-là, des salariés plein de l’État, pour qu’ils aient 12 mois de salaire de l’année au lieu de 9 ? Mais s’il faut augmenter notre masse salariale en faisant de ceux-là, des salariés plein de l’État, c’est autant de ressources en moins pour l’augmentation des salaires à ceux qui sont déjà à 12 mois sur 12. Ça par exemple, c’est aussi un choix à faire », a déclaré ce mardi le Chef de l’État lors de la rencontre à la présidence. Un fond global non communiqué à l’occasion de ce conclave serait donc dégagé par l’Etat et sera réparti entre augmentation de salaires, amélioration de la situation des aspirants au métier d’enseignant (AME). Les aspirants au métier d’enseignant peuvent donc espérer à l’issue de la mise en application de cette plaidoirie du Chef de l’État, obtenir 12 mois sur 12 de salaire ce qui améliorera sans aucun doute leur situation de vie.

Assise Agossa