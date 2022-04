Mesures de soutien aux consommateurs : Patrice Talon expose la pertinence de ses mesures

Patrice Talon s’adressant aux partenaires sociaux

En conclave avec les partenaires sociaux le mardi 26 avril pour discuter de la revalorisation des salaires des travailleurs du Bénin, Patrice Talon a fait une rétrospection sur l’importance des mesures de soutien aux consommateurs et les efforts que fait le gouvernement pour sortir son peuple de cette péripétie. Selon le chef de l’Etat, le Bénin vit une situation extrêmement dramatique donc nul ne sait ce qui se passera demain. « Regarder le ciment, le fer à béton, le blé et conséquemment, le maïs, le riz, le manioc, les intrants agricoles ont doublé et triplé de prix. Certains engrais dont les prix ont été multipliés par 4 », a constaté le président de la République Patrice Talon. Vu ces conditions, l’autorité affirme que « les producteurs agricoles n’auront jamais les moyens d’acheter les engrais à ces prix-là et produire le maïs, le riz, le manioc et l’igname, les légumes, des produits que nous avons besoin au quotidien ». A le croire, le gouvernement a rapidement pris des mesures idoines pour remédier à ce problème et venir au secours de ses citoyens en subventionnant certains produits. « L’Etat a consacré beaucoup de ressources pour soutenir ces produits et c’est aussi à cela que nous sommes confrontés, on n’avait pas imaginé qu’une situation aussi brutale et économiquement dramatique s’imposerait à nous », s’est-il désolé. Il se sent en revanche satisfait de cette avancée du Bénin qui n’a pas manqué d’intrants agricoles comme ses voisins. « Heureux sommes-nous encore de l’avoir, il y a des pays qui n’ont pas un kilo d’engrais. Nous les avons, nous soutenons les prix des engrais », a laissé entendre le locataire de la marina. Le chef de l’Etat espère donc une normalisation de la situation d’ici la campagne prochaine afin que tout rentre dans l’ordre pour que les béninois puissent franchir cette ligne de calvaire.