Législatives 2023: Le Pdt/MPL Expérience Tébé recommande la révision des conditions de participation

Le nouveau président du parti Mouvement populaire de libération (Mpl), Expérience TEBE

Le président du parti Mouvement populaire de Libération (Mpl), Expérience Tébé a conduit une délégation de son parti le lundi 25 avril 2022 à Grand-Popo, pour échanger avec le médiateur de la République. La rencontre se tient dans le cadre du dialogue politique initié par le médiateur de la République, Pascal Essou en vue des élections législatives de 2023. Avec sa délégation, Expérience Tébé a porté au total 9 points de préoccupations au médiateur de la République qui a décidé de rencontrer les partis politiques pour recueillir leurs préoccupations. Ainsi, il a demandé la libération des détenus politiques et exhorté le pouvoir à voir les conditions de retour des exilés. Il a formulé aussi des recommandations par rapport au code électoral. Car, dit-il, « on ne peut pas nous appliquer un code dont nous n’avons pas pris part à l’élaboration ». Opposant, il a estimé qu’il faut nécessairement, « au-delà du cadre juridique actuel qui régit l’organisation des élections, trouver les moyens d’impliquer les partis politiques de l’opposition afin d’éviter les suspicions ». Son parti totalement engagé pour participer à la gouvernance en vue du bien-être de la population, Expérience Tébéveut surtout qu’on évite que « les stigmates de 2019, qui sont encore vivaces dans nos esprits, ne refassent jour ». « Nous voulons qu’il y ait la paix dans le pays. C’est pour cela que nous conseillons à tous et surtout au chef de l’Etat d’écouter ces cris de cœurs des partis pour qu’on évite de tomber dans les travers de mai 2019 », souligne-t-il. Selon lui, « faire une élection aujourd’hui avec les textes qui sont là et qui vont encore exclure des partis n’arrange en rien ni le gouvernement ni les partis ». Le président du MPL a souligné que globalement, le médiateur et le gouvernement ont compris que la solution n’est pas dans la loi mais dans les échanges. Il invite donc, le médiateur et son équipe à transmettre à qui de droit ces préoccupations qui « sont celles de l’ensemble des partis politiques de l’opposition ».

Alban Tchalla