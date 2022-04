Scrutin du 08 Janvier 2023: Les confidences de Alassane Tigri sur les revendications des ‘’Démocrates’’

L’ancien ministre Alassane du parti »Les Démocrates »

L’ancien ministre Alassane Tigri a confirmé la participation de son parti ‘’Les Démocrates’’ aux élections législatives de 2023 mais ceci sous des conditions requises. Reçu ce jeudi 21 avril 2022 sur Frisson Radio, le vice-président du parti LD a rappelé ces conditions et s’est également prononcé sur la mission de l’Anip.

Les responsables du parti « Les Démocrates » ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils ont fixé les conditions de leurs participations afin que les législatives de 2023, soient des élections inclusives, transparentes et apaisées. Pour atténuer les exigences, l’un des vice-présidents du parti, l’ancien ministre Alassane Tigri est revenu sur les revendications de sa formation politique pour que le prochain parlement ne soit pas monocolore. Au micro de Frisson Radio, Alassane Tigri a d’abord confirmé la participation des démocrates aux élections législatives du 08 Janvier 2023 avant d’exposer les exigences de son parti politique. « Pour les démocrates, il faut libérer les détenus politiques; créer les conditions de retour des exilés politiques, échanger avec l’opposition et l’intégrer dans les organes électoraux pour la conception de liste électorale consensuelle », a déclaré Alassane Tigri. A l’en croire, que les élections législatives du 08 Janvier 2023 soient des élections inclusives, transparentes, libres et paisibles, c’est à cette seule condition que le président Patrice Talon donnera la preuve de sa volonté de tourner la page des situations dramatiques de 2019. « Le pouvoir se doit d’être conséquent car le peuple béninois dont nous dépendons tous, est à l’écoute », affirme Alassane Tigri comme pour dire que les exigences de son parti allaient de soi. L’ancien ministre de Boni Yayi a profité du micro de Frisson Radio pour aborder les inquiétudes de son parti par rapport à l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP). Selon les responsables de parti ‘’Les Démocrates’’, l’absence de l’opposition dans le dispositif chargé de l’organisation des élections ne marque la preuve de sympathie et neutralité dont doit faire preuve le gouvernement. « L’ANIP, organe administratif, de surcroît placé sous la tutelle de la Présidence de la République n’offre pas de garantie d’indépendance ni de transparence dans son fonctionnement », ont dénoncé les responsables des démocrates dans une déclaration en début de semaine. Le vice-président du parti ‘’Les Démocrates’’ a dans son intervention affirmé que son parti espère que le pouvoir en place saura prendre les dispositions pour permettre leur participation.

Assise Agossa (Coll.)