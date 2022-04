Reddition de comptes à l’Assemblée nationale: Le 6ème rapport d’activités de VLAVONOU plébiscité avec les félicitations des députés

Louis Gbèhounou Vlavonou, Président de l’Assemblée nationale

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a présenté son sixième rapport d’activités à ses collègues députés ce jeudi 21 Avril 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Tout comme les précédents, ce rapport est adopté à l’unanimité des députés avec des félicitations. Dans leurs interventions, les députés ont montré que la gouvernance imprimée à l’institution depuis 2019 fait l’unanimité.

Les députés ont adopté à l’unanimité hier au palais des gouverneurs à Porto-Novo, le sixième rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU. Conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Président Vlavonou a présenté le rapport d’activités allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Ce rapport qui s’articule autour des activités menées au plan interne et externe a été plébiscité à l’unanimité des députés.

Les activités menées au plan interne prennent en compte les activités parlementaires proprement dites et les activités d’administration et de gestion du parlement. Abordant donc ce pan des activités parlementaires proprement dites, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a fait le point de la participation aux réunions du bureau, aux réunions de la conférence des présidents, aux travaux en commissions et aux plénières. On retient qu’au cours de la période de référence dix-huit (18) séances plénières ont été tenues. « Le taux moyen de participation des députés aux séances plénières est de 74,82 %, taux légèrement en baisse de 4,7 points par rapport à la période précédente qui affichait un taux moyen de 79,52 %. » a laissé entendre l’autorité parlementaire. Au niveau du travail législatif, les députés ont adopté au cours de la troisième session extraordinaire de l’année 2021 et la deuxième session ordinaire de la même année deux (2) lois de finances dont une rectificative ; huit (8) lois ordinaires et deux (2) lois portant autorisation de ratification. En ce qui concerne le contrôle de l’action gouvernementale, l’Assemblée nationale a enregistré au cours de la période de référence trois questions écrites, neuf (9) questions orales avec débat et deux (2) questions d’actualité toutes en attente d’inscription à l’ordre du jour d’une séance. Aussi l’Assemblée nationale a-t-elle examiné lors de la séance plénière du mardi, 18 janvier 2022 le rapport de la mission de contrôle de la gestion comptable et financière du Conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB) au titre de l’exercice 2020. L’examen de ce rapport précise-le Président Vlavonou est assorti de la recommandation de sa transmission au gouvernement, en vue de son exploitation par le liquidateur du CNCB. La présentation du Président Louis Gbèhounou Vlavonou à ses collègues députés n’a pas occulté, les activités du parlement avec les organisations interparlementaires.

Trois députés promus dans des instances africaines

La diplomatie parlementaire depuis le début de la 8ème législature a gardé le même élan. Elle est offensive, discrète et efficace. Ce sont les résultats issus de cette diplomatie qui témoignent en sa faveur. Dans son rapport d’activités présenté hier, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a dévoilé les noms des députés béninois promus dans les instances parlementaires africaines. « Au cours de la 5ème conférence du Réseau des Parlementaires Africains Membres de Commissions Défense et Sécurité (REPAM-CDS) qui s’est tenue à Abuja du 27 au 30 octobre 2021, l’honorable Rachidi GBADAMASSI a été élu 1er vice-président dudit réseau.

Au cours de la 1ère session ordinaire du Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA) qui s’est déroulée à Lomé (TOGO) du 14 au 23 mars 2022, l’honorable Lucien HOUNGNIBO a été désigné Président par intérim dudit Comité. Il sera installé en qualité de Président du CIP-UEMOA lors de la 31ème session extraordinaire du CIP-UEMOA à Dakar du 24 au 30 avril 2022. Le 14 mars 2022, l’honorable Benoît DEGLA a été admis membre du Réseau Africain du Secteur de la Sécurité sur étude de dossier en sa qualité d’expert. » Lit-on dans le rapport.

Poursuivant sa présentation, le Président de l’Assemblée nationale est revenu en détails sur les activités d’administration et de gestion du parlement. Elles concernent notamment la gestion des ressources humaines ; la gestion des ressources financières, comptable et du matériel ; la gestion des marchés publics ; la gestion de l’information, de la communication et de la documentation et les activités des structures rattachées. Il a également donné des détails importants sur le deuxième pan à savoir les activités menées au plan externes.

La gouvernance VLAVONOU fait l’unanimité

En votant une sixième fois consécutive, le rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, les députés ont marqué à l’unanimité leur adhésion à la gouvernance de ce dernier. Leurs interventions à la suite de la présentation en dit long. « Je peux me positionner comme celui qui apprécie votre gouvernance parlementaire. Vous avez fait beaucoup mieux que ce qu’on ne connaissait. Dans ce rapport, j’ai vu que le travail parlementaire est assez assidu. Vous êtes assez laborieux. » a témoigné très confiant le député Barthélémy Kassa. Le député Jacques Yempabou partage le même avis et affirme que le Président Vlavonou a fait de l’éthique et de la transparence son mode de gestion. L’honorable Augustin Ahouanvoèbla n’ira pas par quatre chemins pour encourager l’autorité parlementaire à poursuivre l’assainissement qu’il a engagé au niveau de la gestion administrative, financière, comptable et matérielle.

Notons que les quelques préoccupations exprimées par les députés ont trouvé leur satisfaction dans les réponses fournies par le Président de la 8ème législature. Il n’a pas manqué de remercier ses collègues pour les divers compliments exprimés à son endroit. Lui qui est très humble a reconnu que le rapport qu’il a présenté est celui de toute la législature dont il n’est que le chef d’orchestre.

He Barthélémy Kassa, député BR

« Vous avez fait beaucoup mieux que ce qu’on ne connaissait »

« Vous avez commencé la présentation du rapport en nous rappelant que c’est un des derniers rapports de votre part au titre de la 8ème législature. C’est pour cela j’ai tenu à vous témoigner ma reconnaissance personnelle pour tous les efforts que vous avez accompli durant la législature et en particulier pour la session passée pour laquelle vous présentez le rapport. Vous avez fait preuve d’une exception. Il y en a qui n’aiment pas entendre dire qu’il y a des députés qui ont fait plusieurs législatures et je fais partie de ceux-là qui en ont fait beaucoup. Au nom de cette expérience, je peux comparer d’une législature à une autre. Et je peux me positionner comme celui qui apprécie votre gouvernance parlementaire. Je voudrais si vous avez confiance à mon expérience que vous acceptiez alors que ce que je dis est sincère et vrai. Vous avez fait beaucoup mieux que ce qu’on ne connaissait. Dans ce rapport, j’ai vu que le travail parlementaire est assez assidu. Vous êtes assez laborieux. Très peu de dossiers sont restés dans les tiroirs. Tous les dossiers en attente sont des dossiers nouveaux. Je voulais saluer en particulier votre dynamisme au plan international. J’ai commencé à l’acclamer quand vous avez parlé du positionnement de nos collègues au plan international. Je m’en voudrais de ne pas vous féliciter du suivi en ligne de nos activités … »

He Assan SEIBOU, député BR

« C’est en raison de la clarté de ce rapport que nous n’avons pas de questions »

« Je voudrais vous féliciter à mon tour. J’ai eu l’impression comme mon prédécesseur que ce rapport à l’allure d’un rapport testament de référence parce que vous l’avez dit c’est l’un des derniers rapports. Vous n’avez pas parlé en détail de la gestion financière et comptable de ce qui est fait et pourtant, c’est étalé sur plusieurs pages ici. Les marchés publics, vous avez étalé tout dans ce rapport. C’est un rapport osé. C’est en raison de la clarté de ce rapport que nous n’avons pas de questions. Quand on expose clairement, cela n’appelle pas de questions. Je salue l’avènement de cette télévision. Nous ne devons pas prendre cette question à la légère parce qu’on l’a espéré et on a coulé d’encre et de salive à ce sujet ici. La création de cette cellule de contrôle de marché public est osée. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les coûts galopent à l’étranger et les montants qu’on donne aux députés pour les frais de missions n’arrivent pas à couvrir les dépenses. »

He Paulin GBENOU, député du Bloc Républicain

« Pendant tout le mandat, vous m’avez émerveillé, vous faites ma fierté »

« Ce qui est clair, limpide et inodore est ce qu’on a encore quelque chose à dire ? Vous avez présenté un bon rapport, je vous félicite. Pendant tout le mandat, vous m’avez émerveillé. Vous faites ma fierté et vous m’émerveillé parce que vous savez rendre justice. Toutes les fois où je vous écris, vous répondez aussitôt. Et si j’ai envie de vous voir, vous ne ménagez aucun effort et nos discussions sont empreintes d’une très grande fraternité. Et si vous me recevez comme cela, je peux alors croire que c’est comme cela que vous recevez mes collègues. Ce que vous avez particulièrement fait et qui m’a marqué c’est que vous avez réussi à valoriser la fonction parlementaire surtout au plan administratif. Je voudrais savoir pourquoi votre cellule de communication n’admet aucune télévision privée, lors de nos manifestations. Je voudrais savoir à quel taux la construction du nouveau siège de l’assemblée nationale est arrivé. Merci Président. »

He Jacques Yempabou de l’Union Progressiste

« Vous avez fait de l’éthique et de la transparence votre mode de gestion »

« Monsieur le Président, je voudrais vous remercier parce que à chaque fois que vous vous adressez à vos collègues députés, on sent en vous la courtoisie et l’humilité. Ancien collègue que vous êtes, vous avez fait de l’éthique et de la transparence, votre mode de votre gestion. Vous vous êtes appuyé sur ces leviers pour atteindre vos objectifs. A travers tous les outils de contrôles internes que vous avez su mettre en place. Je voudrais un éclaircissement simple, le député sur le chemin du village. L’élection législative prochaine aura lieu le 8 janvier 2023. Mon inquiétude est de savoir si cette activité aura lieu avant la fin de la législature présente. »

He Marcellin T. AHONOUKOUN, député UP

« Le Président est un véritable meneur d’hommes »

« Au fur et à mesure que nous tendons vers la fin de la législature, nous nous rendons compte que nous avons un Président qui est un véritable meneur d’hommes. Pendant qu’il est à l’écoute de sa troupe, au fur et à mesure les choses s’améliorent. A l’analyse des statistiques énoncées dans le rapport, on peut se réjouir des améliorations opérées au niveau de la participation des députés aux activités parlementaires. Il y a eu amélioration à tous les niveaux. Le Président a mis l’accent sur ce que l’activité parlementaire peut être perçue comme un sacerdoce. C’est dire que les réformes intervenues au niveau de l’Etat ont eu leurs impacts au parlement. Je voudrais vous inviter à cerner ce que nous déplorons au niveau de nos séminaires. Cela nous amène à vous demander d’étudier désormais le budget mis à la disposition des parlementaires parce que généralement, cela crée des difficultés aux députés au niveau de l’exécution des activités… »

He Augustin Ahouanvoèbla, député UP

« Je salue l’assainissement engagé au niveau de la gestion administrative, financière, comptable et matérielle »

« …Je voudrais saluer, la qualité dans la rédaction du rapport que vous nous avez présenté. Au fur et à mesure que vous nous présentez des rapports d’activités, il y a beaucoup plus de qualité. Je salue et j’encourage l’assainissement que vous avez engagé au niveau de la gestion administrative, financière, comptable et matérielle. Je vous remercie et vous salue pour cela et je vous demande de poursuivre cet assainissement. Je salue aussi tous les députés qui nous représentent dans les différentes instances et institutions où ils prennent des positions pour représenter notre pays. Je voudrais remercier le ministre d’Etat de l’économie et des finances et ses cadres pour avoir libéré déjà dès le premier trimestre de 2022, les 100% de la part du budget 2022 à l’Assemblée nationale. Je remercie le Président du Parcpoge et son coordonnateur pour l’accompagnement permanent quand il s’agit de mener des activités de réseau.

Maintenant que nous avons une télévision hémicycle, je voudrais suggérer qu’on améliore le débit de la connexion internet. Je voudrais demander au président de voir comment la messagerie professionnelle sera désormais une réalité. Enfin, le dernier point que je vais aborder, c’est parce que nous sommes des ignorants que nous ne savons pas l’impact que cela peut avoir sur la vie parlementaire. C’est le système réseau, un serveur. Le parlement du Bénin a un seul serveur et n’a même pas de backup. C’est très dangereux, il faut régler cette question une fois pour de bon pour que véritablement nous soyons sécurisés. »

Propos recueillis par Fidèle KENOU