Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou : 264 milliards de francs CFA pour limiter l’inondation à Cotonou

Les autorités procèdent au démarrage des activités en donnant des coup de pioche au sol

Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Tonato a procédé au lancement officiel des travaux du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC). C’était ce jeudi 21 avril en présence du Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo, du conseil municipal de la ville, de l’Ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizyr, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Plusieurs infrastructures d’assainissement seront bientôt construites pour limiter les inondations dans certains quartiers de la ville de Cotonou. Le Programme d’Assainissement Pluvial de la ville est mis en place pour apaiser les habitants de certains quartiers de Cotonou face à l’inondation. Il vise la réduction de la pauvreté par l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. « Cet ambitieux programme vise à réduire de façon considérable la vulnérabilité de la ville de Cotonou face aux inondations et favoriser la réalisation d’infrastructures socioéconomiques durables », a souligné le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo. D’un coût global de 264 milliards de FCFA Financé par la Banque européenne d’investissements, la Banque mondiale et l’Agence française de Développement, le PaPc permettra de construire 46 kilomètres de collecteurs primaires, 90 kilomètres de collecteurs secondaires, 49,5 kilomètres de voie supplémentaires à aménager, l’aménagement de 7 bassins de rétention d’eau. « Ce programme contribuera à la résilience de la population de Cotonou en diminuant substantiellement la vulnérabilité aux inondations, à l’érosion côtière et aux effet pervers du changement climatique. C’est un programme d’amélioration du cadre de vie des populations du grand Nokoué. Ce programme permettra d’assurer une évacuation des eaux et d’améliorer la qualité de vie des habitants de plusieurs quartiers de la ville », a déclaré le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable José Tonato. Selon l’Ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizyr, ce programme améliore de façon définitive et durable le cadre de vie des quartiers populaires, périphériques et de l’ensemble des populations du Grand Nokoué en général et de la ville de Cotonou, en particulier. Au terme du lancement de ce Programme, la délégation s’est rendue dans le 10ème arrondissement pour inaugurer le lancement proprement dit des travaux. Elle a également visité la base de l’entreprise HNRB en charge des travaux et située à Godomey magasin où les autorités ont constaté la diligence de l’entreprise à mettre tous les dispositifs en place pour la réussite des travaux. Le Maire de Cotonou s’est réjoui de la vision du gouvernement de Patrice Talon et a invité les populations à accompagner l’entreprise en charge des travaux en dégageant tous les obstacles à sa mise en œuvre.

Il faut noter que le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou est financé à un montant total de 401,78 millions d’euros (soit 263,55 milliards de FCFA) dont 89,1 millions d’euros de la Banque Mondiale, 50 millions d’euros de la BEI et 40 millions d’euros de l’AFD. A la fin du programme, les réalisations attendues sont : la construction de 46 km de collecteurs primaires, la construction de 90 km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rues, l’aménagement et le pavage de 49 km de rues, l’aménagement de 7 bassins de rétention, l’acquisition d’équipements pour la collecte de déchets solides, la reconstruction et l’équipement de l’école des sourds, la reconstruction et l’équipement de l’école primaire publique de Vèdoko 2, la reconstruction et l’équipement de laboratoire type centre de santé communautaire. Il va générer près de 4.000 emplois directs et environs 16.000 emplois indirects puis résoudre les problèmes d’inondation pour plus de 600.000 personnes.

Assise Agossa