Dons à l’orphelinat St Gérard Maiella de Porto-Novo: L’Organisation Humanitaire Jean Etienne Avognon soutient la petite enfance

Les bras chargés de vivres, des habits, des couches et des chaussures, c’est ainsi que l’Organisation Action pour une Vie Meilleure aux Enfants de la Rue et Orphelins (AVIMERO) et son partenaire Organisation Humanitaire AVOGNON Jean Etienne (OHAJE) se sont rendus ce jeudi 21 Avril 2022 à l’orphelinat Gérard Maiella de Koutongbé à Porto-Novo. L’Organisation Humanitaire AVOGNON Jean Etienne (OHAJE) est consciente que les petits enfants abandonnés ont besoin de soutien et d’accompagnement. C’est ce qui justifie le choix porté sur l’orphelinat Saint Gérard Maiella de Koutongbé pour bénéficier de cet appui en vivres, habits, couches et chaussures. L’OHAJE est une organisation qui se bat principalement pour les causes humanitaires. Elle appuie et assiste les orphelins, les veuves, les personnes démunies et les pauvres. Selon les explications de Léobar ADJAÏ, Secrétaire général de cette organisation, ce geste n’est que le premier parmi tant d’autres qui suivront. « Les ministres, les députés, les présidents sont aussi parmi les enfants orphelins » a-t-il ajouté un peu pour dire qu’ils méritent l’amour et le soutien autant que les autres enfants, parce qu’ils peuvent demain devenir des cadres de ce pays. L’OHAJE s’est dirigé vers l’Orphelinat Saint Gérard Maiella pour ce don sur l’orientation de Luc Sotondovo, Directeur exécutif de l’Ong Action pour une Vie Meilleure aux Enfants de la Rue et Orphelins (AVIMERO). Ce dernier estime que ce geste contribuera à satisfaire les besoins des enfants. Heureux d’avoir fait œuvre utile, il exprime ses remerciements au partenaire et à l’Orphelinat Saint Gérard Maiella. Au nom des enfants, la Responsable de l’Orphelinat Saint Gérard Maiella de Koutongbé, la Sœur Irène Azonkpoédjrè a remercié la délégation de l’OHAJE conduite par le Directeur exécutif de l’Ong AVIMERO. L’orphelinat Saint Gérard Maiella accueille 36 enfants abandonnés et des orphelins de 0 à 5 ans.

Fidèle KENOU

