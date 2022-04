Hausse des prix des produits pétroliers: Shadiya Assouman rassure

Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman/Présidence Bénin

C’est à l’issue d’une rencontre avec le Groupement professionnel de l’industrie du pétrole ce mercredi 20 avril 2022, que le gouvernement du chef de l’Etat Patrice Talon a décidé de procéder à une augmentation des prix des produits pétroliers. Désormais, le gasoil qui devait être à 600 francs, sera cédé à la pompe à 668 FCFA. L’essence est maintenue à 600 FCFA mais le gaz domestique passera à 795 FCFA, et le pétrole à 851 FCFA. Selon les explications de la première autorité en charge de l’Industrie et du Commerce Shadiya Alimatou Assouman, le retour à la hausse des prix des produits pétroliers se justifie par la persistance de la crise, ceci, malgré la bonne volonté du Gouvernement du président Talon à rendre disponible les produits. « La hausse exponentielle des prix du gasoil sur le marché international induit un prix réel à la pompe à 1020 f le litre. Ces prix de plus en plus prohibitifs pourraient si rien n’est fait, conduire à une pénurie sur notre marché », a-t-elle avancé. Et donc, poursuit-elle, les nouveaux prix « bénéficient d’une subvention de 11 milliards soit l’essence à 252 francs par litre, le pétrole à 20 francs, mais le gasoil à 352 f par litre, le gaz à 17 francs.

Rastel Dan