Assemblée Nationale : Le Président Vlavonou présente son rapport d’activités ce jour

Louis Gbèhounou, Président de l’Assemblée nationale

Les députés de la 8ème législature sont invités à une séance plénière qui se tiendra ce jeudi 21 avril 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Cette séance plénière qui se tient une semaine exactement après l’ouverture de la 1ère session ordinaire de l’année 2022 sera consacrée à l’examen du rapport du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou.

La reddition de comptes du Président de l’Assemblée nationale est consacrée par la constitution et le règlement intérieur de l’institution. Selon l’article 21 dudit règlement intérieur : « Le président de l’Assemblée nationale doit rendre compte à l’Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. A cet effet, le président doit au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur ses activités et sa gestion. L’Assemblée nationale en délibère et, soit prend acte de ce rapport, soit demande au président de lui fournir toutes explications et justifications qu’elle estime nécessaires. Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres. »

Le Président de l’Assemblée nationale se soumettra une nouvelle fois à cet exercice auquel il est déjà habitué depuis le début de la 8ème législature. Le rapport d’activités qui sera présenté reviendra en détails sur la production législative au cours de la 2ème session ordinaire de 2021 ; les activités relatives au contrôle de l’action gouvernementale ; les activités du Président au plan interne et externe ; la gestion de l’institution au plan administratif et financier, etc.

Fidèle Kenou