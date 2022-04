Visite de l’exposition des Trésors Royaux: Martin Assogba, Sènamy Christelle Dan et les femmes UP d’Abomey-Calavi impressionnés

Martin V. Assogba et le personnel de l’Ong ALCRER lors de la visite

À l’initiative de son directeur exécutif, l’Ong ALCRER a organisé, au profit de son personnel une visite guidée, le samedi 9 avril 2022, à la Marina dans le but d’aller découvrir et contempler les trésors royaux et œuvres artistiques exposées à l’occasion de l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation » organisée par le gouvernement. Ainsi, à la tête de la délégation de l’Ong ALCRER, Martin Vihoutou Assogba et les différents animateurs de l’organisation ont eu droit à une visite guidée qui leur a permis de s’imprégner de l’histoire des œuvres ainsi que de leur parcours hors du territoire national. De même, ce périple qui a conduit la délégation dans les différentes allées de l’exposition a été marqué par de nombreuses informations relatives aux œuvres, au contexte de leur réalisation et à leurs auteurs. A l’issue de la visite, le chef de la délégation de l’Ong ALCRER n’a pas caché sa joie ainsi que celle des autres membres de la délégation d’avoir été au contact de ces œuvres pleines d’histoires et témoignant d’une ingéniosité sans pareil de leurs auteurs. « C’est une chance et un privilège d’avoir remonté plus de 130 ans d’histoire de notre pays. Ce voyage dans le temps a nourri et grandi en nous un sentiment d’appartenance au Bénin, ex Dahomey. Notre profonde gratitude à tous ceux qui ont pensé et œuvré pour que le rêve devienne réalité ! », a-t-il indiqué en partageant ses impressions. Démarrée en février dernier, cette exposition vise à permettre aux Béninois de découvrir les 26 trésors royaux après leur restitution par la France.

Sènamy Christelle Dan et les femmes UP d’Abomey-Calavi plongées dans un passé historique de plus de 300 ans

Photo de famille au terme de la visite de l’exposition des trésors royaux

Les femmes de la commune d’Abomey-Calavi membres du parti Union Progressiste sont allées à la rencontre de leur identité, en début d’après-midi du samedi 16 avril 2022. Avec à leur tête la jeune femme leader Sènamy Christelle Dan affectueusement appelée DSC et initiatrice de ce voyage dans l’histoire du Bénin, ces femmes ont visité les 26 trésors royaux restitués par la France et exposés au palais de la Marina depuis le 20 février dernier. Du trône d’apparat du roi Guézo à la statue homme-lion du roi Glèlè sans oublier les portes du palais royal d’Abomey ainsi que les œuvres contemporaines des artistes béninois, rien n’a échappé à cette belle plongée de trois cents ans d’histoire du Bénin au bout de laquelle les femmes progressistes de la commune d’Abomey-Calavi ont exprimé leur reconnaissance au Chef de l’Etat Patrice Talon. C’est croire donc que le dispositif mis en place par la Deuxième Adjointe au Maire d’Abomey-Calavi pour permettre aux femmes, membres du parti Union Progressiste, de visiter l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui de la restitution à la révélation », est en marche. Après cette première vague composée d’une trentaine de femmes, d’autres descentes sont prévues dans les tous prochains jours afin de permettre à ces dernières de retrouver leur identité.

Rastel DAN