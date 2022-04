Saxwè xwé 2022: Luc S. Atrokpo et le peuple Saxwè dans une dynamique d’union et de développement

Le parrain de Saxwè xwé 2022, Luc Sètondji Atrokpo

Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les festivités marquant l’édition 2022 de Saxwè xwé ont été une réussite et auront marqué les esprits du parrain, l’édile de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo et du peuple Saxwè du Bénin. Démarrées le vendredi 15 avril 2022 par une retraite aux flambeaux, les festivités ont pris fin le lundi 18 avril par une conférence débat à la maison des jeunes de Houéyogbé. Plusieurs manifestations ont marqué cette fête identitaire qui reste désormais comme un souvenir inoubliable dans les cœurs des participants. Il s’agit d’une part, du géant concert gratuit organisé au stade municipal de Zoungbonou avec comme artistes ayant presté, Sessimè, Norbeca, GG Lapino, Tyaf, 2G Guèdèhounguè pour ne citer que ceux-là. Il faut également noter la célébration eucharistique qui a permis aux fils et filles Saxwè de prier pour l’union et le développement de leur localité en présence du parrain Luc Sètondji Atrokpo, de plusieurs autres personnalités et des responsables de l’Union Générale des Saxwè (UGS) à qui revient la palme d’or de l’organisation. Le rendez-vous est donc pris l’an prochain pour une nouvelle édition de la fête identitaire du peuple Saxwè.

Rastel DAN