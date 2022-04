Fonction administratives dans les mairies : Voici la liste des 385 candidats retenus aux différents postes Des citoyens consultant la liste retenue La liste finale des candidats retenus pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes est connue. Après la phase de présélection, suivi des épreuves de sélection, 385 candidats ont été retenus pour occuper divers postes dans les mairies. Liste des Personnes Responsables des Marchés Publics retenus dans les mairies après tirage au sort N° Nom et Prénoms Commune Statut 1 Monsieur ADJIGUI HOTONOU FIRMIN DJOUGOU 2- SI 2 Madame AHAMIDE MAHOUGBE HOUEFA GLORIA PEACE PORTO-NOVO 1- SP 3 Monsieur AKOMEDI

SOUROU GBEMIGA VINCENT LOKOSSA 2- SI 4 Monsieur AKPO AMNOCK MAHUGNON KETOU 2- SI 5 Monsieur ATCHADE JOSEPH APLAHOUE 2- SI 6 Monsieur AYITCHEHOU KPADEDJI LAMBERT SAVALOU 2- SI 7 Monsieur BACHABI ABOUDOU RAIMI OUIDAH 2- SI 8 Monsieur BIAOU ISAAC DIMON LABITIN BOHICON 2- SI 9 Monsieur DASSI AUDRICH KENNETH DJOSSEY BANIKOARA 2- SI 10 Madame DJAHOUI MIREILLE INES ABOMEY 2- SI 11 Monsieur DOHATO FAYOYI PARAKOU 1- SP 12 Madame GAZARD MANET FLORIANA CHRYSTELLA COTONOU 1- SP 13 Madame HOUNAHO AYMARE TOI SEDAMI BEMBEREKE 2- SI 14 Madame KOSSOUHO GLORIA JUOVANIE A FIFAME MALANVILLE 2- SI 15 Madame LALEYE FUNMILAYO SANDRINE AIMEE SEME-PODJI 2- SI 16 Monsieur MATCHI BERNARD TCHAOUROU 2- SI 17 Monsieur OGBON MOHAMED KANDI 2- SI 18 Monsieur OROU GANI SABI GOURGUI ABOMEY-CALAVI 1- SP 19 Monsieur OUSSOU-KICHO ZINSOU JACQUES NATITINGOU 2- SI 20 Monsieur SAKA ZIME BIO GUERA ABDER’AMAN DASSA-ZOUME 2- SI 21 Madame SAYO BASSAOU GNON VIVIANE POBE 2- SI 22 Monsieur SINA OUNEGUI OROU GBERO NIKKI 2- SI 23 Monsieur ZITTI BABATOUNDE ANSELME NICODEME ANTONIO ALLADA 2- SI Liste des Responsable des Affaires Administratives et Financières retenus dans les mairies après tirage au sort N° Nom et Prénoms Commune Statut 1 Monsieur ADAM SOUALIOUN BANIKOARA 2- SI 2 Madame ADANMINAKOU

YELINGNAN GRACE DE LAUDE COVE 3- SO 3 Monsieur ADIMI HECTOR AUBIN AKAMBI KEROU 3- SO 4 Monsieur ADJAHO SEDJRO PHILIPPE POBE 2- SI 5 Monsieur AGADJO OLUWA TCHEGOUN MARCELIN SEME-PODJI 2- SI 6 Monsieur AHOCOU KADOUKPE THEOPHILE OUAKE 3- SO 7 Madame AHOUANGAN INGRID CREDO LALO 3- SO 8 Madame AHOUANSOU FIFAME MARCELLINE BOUKOUMBE 3- SO 9 Monsieur AHOUANSOU ULYSSE YAOVI SINENDE 3- SO 10 Monsieur AIGNON SERAPHIN IFANGNI 3- SO 11 Monsieur AITCHEDJI MARC SETONDE ZA-KPOTA 3- SO 12 Madame AKONHOUNKPAN

LAURIANE SAVE 3- SO 13 Monsieur ALASSANE MAMOUDOU

KADER AGUEGUES 3- SO 14 Monsieur ALES IDRISSOU MOURTALA TORI-BOSSITO 3- SO 15 Madame ALIMI SOUNKERE

KASSIRATH OLAYIDE AKANKE DANGBO 3- SO 16 Monsieur AMAYO EUPHREM ASSOGBA KARIMAMA 3- SO 17 Monsieur AMEGAN ANICET BANTE 3- SO 18 Monsieur ARIDJE AUGUSTIN NOUKPO KANDI 2- SI 19 Monsieur ATINKPAHOUN

FRANCIS SEDJRO COVI OUESSE 3- SO 20 Monsieur AVIGBE GBETOGNON DOMINIQUE AGBANGNIZOUN 3- SO 21 Monsieur AZONGANME GASTON ABOMEY-CALAVI 1- SP 22 Monsieur AZONVE KOFFI HONORE SO-AVA 3- SO 23 Monsieur BABALOLOU DANSOU BERNARD PERERE 3- SO 24 Madame BIAOU OMONLOLA FLORENCE HOUEYOGBE 3- SO 25 Madame BIO O. CHERIFATOU PORTO-NOVO 1- SP 26 Madame BOKODE BIWEGNON CARYNE GWLADYS SAKETE 3- SO 27 Monsieur BOUKARI SOUHAILOU COPARGO 3- SO 28 Monsieur BOURAIMA

ABDOU RAMANOU BONOU 3- SO 29 Madame CADJA DODO MONIQUE PARAKOU 1- SP 30 Madame CHABI AGBASSIKACOU

DJOUWERATOU KOUANDE 3- SO 31 Monsieur CHABI IRANIN

ABDEL NASSER TOFFO 3- SO 32 Monsieur CLOUBOU JONAS LOKOSSA 2- SI 33 Madame DAFIA BIO BOKO

AZARATOU GNIRE APLAHOUE 2- SI 34 Monsieur DAGBETO

NARCISSE COFFI GBENAKPON OUIDAH 2- SI 35 Madame DEBOUROU ABIBATOU KLOUEKANMEY 3- SO 36 Monsieur DEDO GHISLAIN OUINHI 3- SO 37 Monsieur DEGUENON

GILLES OSCAR VENANCE DJAKOTOMEY 3- SO 38 Monsieur ENIANLOKO CODJO ARISTIDE SEBASTIEN BASSILA 3- SO 39 Madame FANOU MAHOUSSI GERTRUDE DIANE ADJARRA 3- SO 40 Madame FANOU ANIZESEHOU EVE NATACHA DJIDJA 3- SO 41 Monsieur GUEDEGBE EVARISTE CREPIN DOGBO 3- SO 42 Monsieur HANGNOUN ERNEST OUASSA-PEHUNCO 3- SO 43 Monsieur HINNAKOU KOUESSI JEAN-BAPTISTE MALANVILLE 2- SI 44 Monsieur HOUNDONOUGBO MAURICE N’DALI 3- SO 45 Madame HOUNGBEDJI CATHERINE SOUROU GLAZOUE 3- SO 46 Madame HOUNGBO VINCIANE BLANCHE AVRANKOU 3- SO 47 Monsieur HOUNHOUI GBEDOLO CESAR TOVIKLIN 3- SO 48 Monsieur HOUNMALON

YEDIYA BARTHELEMY COME 3- SO 49 Madame KAKPO AURORE BAI AMANVI DASSA-ZOUME 2- SI 50 Monsieur KAKPO ABDUL RACHID CHANCELIER ZOGBODOMEY 3- SO 51 Madame KINDJI

SEGBEGNON CHIMENE ADJA-OUERE 3- SO 52 Monsieur KINKPE JOEL SEDJRO CYR ANGE KPOMASSE 3- SO 53 Monsieur KOMADAN MAHOUNA FLORENTIN GOGOUNOU 3- SO 54 Madame KOTEY DEBI ACHAKE SEGBANA 3- SO 55 Monsieur KOUKPENOUDJI DOSSOU ALEXIS ABOMEY 2- SI 56 Monsieur KOUNASSO MARCEL SAVALOU 2- SI 57 Monsieur M’BOMA ENSELM AKPRO-MISSERETE 3- SO 58 Madame MAMA GAO MOUNIRATOU BOHICON 2- SI 59 Monsieur MOUSSA AROUNA

ABDOUL AZIZ NIKKI 2- SI 60 Madame N’KANA TIKPABOUA KETOU 2- SI 61 Monsieur NOUATIN ADJIMON ROMEO NESTOR DJOUGOU 2- SI 62 Monsieur OROU BORO ABOUBAKARI COTONOU 1- SP 63 Monsieur OROU D. B. BAGOUDOU HERMANN MATERI 3- SO 64 Madame RADJI SIKIRATOU ADETOLA COBLY 3- SO 65 Monsieur SEDOKOUN DEO-GRACIAS FIDELE KALALE 3- SO 66 Monsieur SEGOUN JULES NATITINGOU 2- SI 67 Madame SEHOUETO

LETONDE PAULA SOLANGE ALLADA 2- SI 68 Monsieur SEKLOKA

TONAKPON LIONEL CONRAD BEMBEREKE 2- SI 69 Monsieur SINAGONRIGUI ISSA

MOUMOUNI ZAGNANADO 3- SO 70 Madame SINGBO FABIENNE PULCHERIE TCHAOUROU 2- SI 71 Monsieur TAMOU LAFIA YAROU ISSA BOPA 3- SO 72 Monsieur TAMOU MORA BAGRI ZE 3- SO 73 Madame TCHEDJI ADJIMON AIMEE ADJOHOUN 3- SO 74 Monsieur TINY AMADOU TANGUIETA 3- SO 75 Madame TOROU ADIZATOU ATHIEME 3- SO 76 Monsieur WANOU EL-ASSAD RAFIOU GRAND-POPO 3- SO 77 Monsieur YENI M’PO KOUAGOU GILBERT TOUKOUNTOUNA 3- SO Liste des Responsables des Affaires Domaniales et Environnementales retenus dans les mairies après tirage au sort N° Nom et Prénoms Commune Statut 1 Monsieur ABOBO

COMLAN DEGLA MARTIAL ABOMEY 2- SI 2 Monsieur ABOUDOU FOUDOU KLOUEKANMEY 3- SO 3 Monsieur ADAM SOULE KEROU 3- SO 4 Monsieur ADANHOUNME MENSAH OCTAVE VIRGILE SAKETE 3- SO 5 Monsieur ADJE KOUASSI KARL ALLADA

TOFFO 2- SI 6 Monsieur ADOMAHOU SERGE OUASSA-PEHUNCO 3- SO 7 Monsieur AFOUDA MALE CHARLES DANGBO 3- SO 8 Monsieur AHOWESSO DESSOGBE F. HUGUES KARIMAMA 3- SO 9 Monsieur AKPO MARIUS AFOUDA ZANGNANADO

OUINHI 3- SO 10 Monsieur AKPOVI REMY SAVE 3- SO 11 Madame ALIA JUSTINE TCHEOSSOU OUIDAH

KPOMASSE 2- SI 12 Monsieur AMOUSSOU

COMLAN LANDRY PAULYCARPE ADJARA 3- SO 13 Monsieur ATCHIBA SOUAIBOU JOSEPH BOUKOUMBE 3- SO 14 Monsieur AYITE COMLAN HERVE BONOU 3- SO 15 Monsieur AZONHE BORIS OUESSE 3- SO 16 Monsieur BABADJIHOU

MEGNONGON CLEMENT LEOPOLD SEME-PODJI 2- SI 17 Monsieur BASSAOU RAZAKOU ADJOHOUN 3- SO 18 Monsieur BIO TORO BIO DAOUDA GRAND POPO

COME 3- SO 19 Monsieur BOKO AGOSSOU BANTE 3- SO 20 Monsieur BONI BOUKARI SILBAWEZE SAVALOU 2- SI 21 Madame BRUN BAPTISTINE ANNIE KAREN COVE 3- SO 22 Monsieur CODO

JYSLAIN INNOCENT LOKOSSA 2- SI 23 Monsieur DANSOU COMI SERGE 1- COTONOU 1- SP 24 Monsieur DOHOU MEDEMAGNIMESSE MIDIMAHU FELIXIANO CLAUDE BANIKOARA 2- SI 25 Madame DOTCHAMOU OYELEYE FAFUNKE TITILAYO 2- PORTO-NOVO 1- SP 26 Monsieur EDOUVOH CHARLOT MIANIKPO ATHIEME 3- SO 27 Monsieur FATIOU GBENAKPON BORIS MOHAMED 4- PARAKOU 1- SP 28 Madame FOFANA BARKATOU SEGBANA 3- SO 29 Monsieur GBEGAN OCTAVE WILFRID DJIDJA 3- SO 30 Monsieur GBETOGO KPEDEKPO ISAAC MATERI 3- SO 31 Monsieur GLITO GBEKPO SERGE MICHAEL ZOGBODOMEY 3- SO 32 Monsieur GOUDI GOBI YAYI N’DOURO ALIOU BEMBEREKE 2- SI 33 Monsieur GUEDEGBE TOGLA ARMEL ROMUALD DOGBO

DJAKOTOME 3- SO 34 Monsieur HOUNLELOU FRANCK KANDI 2- SI 35 Monsieur HOUNYE KOFFI NOEL KOUANDE 3- SO 36 Monsieur IBRAHIM AMADOU

OUSSENI MALANVILLE 2- SI 37 Madame KIKI SEDE LOUISE MIREILLE IFANGNI 3- SO 38 Monsieur KINVOEDO GBETOHO GOGOUNOU 3- SO 39 Monsieur KITCHENIN

COMLAN TCHAOUROU 2- SI 40 Monsieur KPERA ZIME SALIFOU KETOU 2- SI 41 Monsieur LANDEOU CODJO RODRIGUE KALALE 3- SO 42 Monsieur LATOUNDJI MOULERO HERMANN AKPRO MISSERETE

AGUEGUES 3- SO 43 Monsieur LEZINME NOUGBESSI VINCENT TANGUIETA 3- SO 44 Monsieur MIDINGOYI

OBAYOMI MAHOUSSI MICHEL SINENDE 3- SO 45 Monsieur MIGNONDJE GBEHOUNOU GHISLIN NATITINGOU

TOUCOUNTOUNA 2- SI 46 Monsieur MONNOU GODONOU HERMANN NIKKI 2- SI 47 Monsieur MONTIN MAHOUKEDE GLADSTONE PERERE 3- SO 48 Monsieur NOMA YACOUBOU POBE

ADJA-OUERE 2- SI 49 Monsieur NOUDAIKPON MAHUGBE GREGOIRE OUAKE

COPARGO 3- SO 50 Monsieur NOUNAGNON SEMASSA GERMAIN BOHICON 2- SI 51 Monsieur OGOUHOLA OLABIYI VICTOR BASSILA 3- SO 52 Monsieur OKENIYI MOUFOUTAOU

ABDOU RAZACK TORI-BOSSITO 3- SO 53 Monsieur OLOUKOU ABIODOUN ABDOU RAFIOU DASSA ZOUME

GLAZOUE 2- SI 54 Monsieur RADJI ABDEL RASACK AVRANKOU 3- SO 55 Monsieur SAGBOHAN HOUSSOU RUFIN APLAHOUE 2- SI 56 Monsieur SALIFOU TAKPARA TAIROU 3- ABOMEY-CALAVI 1- SP 57 Monsieur SAMBA AIME GREGOIRE ZE

SO AVA 3- SO 58 Monsieur SIDI MAMA CHABI

MIKAILOU TOUNKOU COBLY 3- SO 59 Monsieur TONATO ARSENE DJOUGOU 2- SI 60 Monsieur VINOU AHOUANCHE SABIN ZA-KPOTA 3- SO 61 Monsieur WIODE ABOU SIDIK TOVIKLIN

LALO 3- SO 62 Monsieur YEHO AGOSSA CONSTANTIN AGBANGNIZOUN 3- SO 63 Monsieur ZINZINDOHOUE

RICHARD BRICE TAMEGNON BOPA

HOUEYOGBE 3- SO 64 Monsieur ZOUNTCHEGBE

HINTCHEGNON ARISTIDE N’DALI 3- SO Liste des Responsables des Services Techniques retenus dans les mairies après tirage au sort N° Nom et Prénoms Commune Statut 1 Monsieur ACCROMBESSI HOUGBE MAHULE MODESTE BANIKOARA 2- SI 2 Monsieur ADADJA CHRISTIAN ENAGNON AVRANKOU 3- SO 3 Monsieur ADOKPO MONDOUKPE ROMAIN NIKKI

PERRERE 2- SI 4 Monsieur AGAGBE DAMIEN OUAKE

COPARGO 3- SO 5 Monsieur AGOSSADOU KOFFI GHISLAIN PARAKOU 1- SP 6 Monsieur AGOSSOU ANOUMOU GABIN BASSILA 3- SO 7 Monsieur AHAN OLIVIER SAKETE 3- SO 8 Monsieur AHONON HARMO ANSELME SIMON SAVE 3- SO 9 Monsieur AHOUANSOU SENAGNON LEOPOLD SEGBANA 3- SO 10 Monsieur AKLE SEHOUENOU ESTAING RAOUL DJIDJA 3- SO 11 Monsieur AKOGBETO GEORGES MAXIME TCHAOUROU 2- SI 12 Monsieur AKOGNONGBE

ALFRED THIERRY MAHUTIN IFANGNI 3- SO 13 Monsieur AKOTO SAGBO DAMIEN BOUKOUMBE 3- SO 14 Monsieur AKPOTIN HERVE COFFI KALALE 3- SO 15 Monsieur AKPOVI YAMONHAN FRANCIS GEORGES BEMBEREKE 2- SI 16 Monsieur AMADAH

JALIL GOGOUNOU 3- SO 17 Monsieur ATCHOKOU AVOCEFOHOUN FRANCOIS-XAVIER BOPA 3- SO 18 Monsieur AYITCHEHOU

KPADEDJI LAMBERT ABOMEY 2- SI 19 Monsieur BACHABI IMOROU

ABDOULAYE AGBANGNIZOUN 3- SO 20 Monsieur BONFIN IGNACE JULIEN KETOU 2- SI 21 Monsieur CHABI MANE ISMAEL DOGBO

DJAKOTOME 3- SO 22 Monsieur DAGBA YEDOSSETONHAN ERIC PORTO-NOVO 1- SP 23 Monsieur DJOGBENOU PHEBUS RODEZ OUESSE 3- SO 24 Monsieur DOSSOU-TOGBE TOYETIN SERGIO COVE 3- SO 25 Monsieur DOSSOUNON PRUDENCE KARIMAMA 3- SO 26 Monsieur DOVI MARK VICTOR ZANGNANADO

OUINHI 3- SO 27 Monsieur DOVI KUMI AMEN ZE

SO AVA 3- SO 28 Monsieur ETCHISSE AIME POTHIN KEROU 3- SO 29 Monsieur GBESSEMEHLAN

DOSSOU FRANCOIS XAVIER ZOGBODOMEY 3- SO 30 Monsieur GBOHOUI YETCHEKPO PATRICK ADJOHOUN 3- SO 31 Monsieur GNANCADJA FREDDY ARTHUR COMLAN POBE

ADJA-OUERE 2- SI 32 Monsieur GUEDOU JOEL OCTAVE COBLY 3- SO 33 Monsieur HOUNNOUGBO COMLAN ROLLAND OUIDAH

KPOMASSE 2- SI 34 Monsieur HOUNTONDJI BABILAS KOUANDE 3- SO 35 Monsieur HOUNTONNAGNON

SEMEVO GILLES MARTIAL TORI-BOSSITO 3- SO 36 Monsieur HOUNYEME FERDINAND BANTE 3- SO 37 Monsieur HOUSSOU SEMAKO GBETOGO KAYODE ROMEO ALLADA

TOFFO 2- SI 38 Monsieur KOTCHONI FRANÇOIS COME

GRANP POPO 3- SO 39 Monsieur KOUSSINOU

ANICET CLEMENT GBETOGNON MATERI 3- SO 40 Monsieur KPANOU FIFAHOU ANGELO ZA-KPOTA 3- SO 41 Monsieur LANTONKPODE STANISLAS NATITINGOU

TOUCOUNTOUNA 2- SI 42 Monsieur LOKOSSOU YENOUKOUMIN MIKAEL MELON N’DALI 3- SO 43 Monsieur M’BITTA M’MOUFOMOUYO ANATOLE SINENDE 3- SO 44 Monsieur MAKAMBIO FIFAME DONALD FATOUNDE SAVALOU 2- SI 45 Monsieur MAMOUDOU MASSAOUDOU ATHIEME 3- SO 46 Monsieur MEDENOU SENAKPON AIME TANGUIETA 3- SO 47 Monsieur MOULERO BABALOLA RAZACK AKPRO-MISSERETE 3- SO 48 Monsieur OROU GANI SABI GOURGUI COTONOU 1- SP 49 Monsieur OSSENI DJIBRIL AFIZ TOVIKLIN

LALO 3- SO 50 Monsieur OUSSOU-KICHO ZINSOU JACQUES SEME-PODJI

AGUEGUES 2- SI 51 Monsieur SALIFOU MOUNIROU DJOUGOU 2- SI 52 Monsieur SALOUFOU SOUBEROU GBEDOSSOU DANGBO 3- SO 53 Monsieur SEHOUE SEGBE MALANVILLE 2- SI 54 Monsieur SEKO DENIS ALIOU OUASSA-PEHUNCO 3- SO 55 Monsieur SERO DAFIA KANDI 2- SI 56 Monsieur SETONDJI MINGNISSE HILARION MARIUS BOHICON 2- SI 57 Monsieur SOVI GERAUD SENA LOKOSSA

HOUEYOGBE 2- SI 58 Monsieur TABE GBIAN HAMED TIDJANI KLOUEKANMEY 3- SO 59 Monsieur TONATO ARSENE ABOMEY-CALAVI 1- SP 60 Monsieur WIODE ABOU SIDIK BONOU 3- SO 61 Monsieur YADOULETON KANDOTE ARMAND ADJARRA 3- SO 62 Monsieur ZINZINDOHOUE JOHN WILLIAM ROBERT DASSA ZOUME

GLAZOUE 2- SI 63 Monsieur ZODAN WILFRID ETIENNE SEFODJI APLAHOUE 2- SI Liste des Responsables des Systèmes d’Information retenus dans les mairies après tirage au sort N° Nom et Prénoms Commune Statut 1 Madame ADISSODA ADEWALE CICA HUBERTINE LOKOSSA

ATHIEME, HOUEYOGBE 2- SI 2 Monsieur AHOSSI SEMLINKO CONSTANTIN SAVALOU

BANTE, BASSILA 2- SI 3 Monsieur AHOUANDJINOU

METOWANOU HERIBERT ABOMEY

AGBANGNINZOUN, DJIDJA 2- SI 4 Monsieur ATIMAN YAOVI THOMAS MALANVILLE

KARIMAMA 2- SI 5 Monsieur ATOHOUN

COCOU BONAVENTURE BOHICON

ZOGBODOMEY, ZAKPOTA 2- SI 6 Monsieur BIO NIKKI SARE

SABI BRUNO ADJARA

AKPRO MISSERETE, AVRANKOU 2- SI 7 Monsieur BOHOUN ADONIS MOREL KLOUEKANMEY

LALO, TOVIKLIN 3- SO 8 Monsieur BOKO DEHOUENAGNON HONORE OUIDAH

KPOMASSE, TORI 2- SI 9 Monsieur BOUKARI SOUMAILA EMMANUEL APLAHOUE

DJAKOTOMEY, DOGBO 2- SI 10 Monsieur DAGBA NARCISSE ARSENE COVE

ZANGNANNADO, OUINHI 3- SO 11 Monsieur DEDJINOU WACHINOU VINCENT ANSELME PARAKOU

TCHAOUROU 1- SP 12 Monsieur GBAGUIDI AHOTONDJI PHILEMON NIKKI

KALALE , PERRERE 2- SI 13 Monsieur HODONOU FRANCOIS NATITINGOU

TOUCOUNTOUNA, BOUKOUMBE 2- SI 14 Madame IDI SOULIATOU AGNIKE PORTO-NOVO

AGUEGUES, SEME KPODJOI 1- SP 15 Madame KOUGBLENOU SENAMI JOSIANE HORTANCE ABOMEY-CALAVI

SO AVA 1- SP 16 Monsieur KOUKOUBOU HERVE FERNAND TANGUIETA

MATERI, COBLY 2- SI 17 Monsieur MEDAGBE TCHELOGNON ACHILLE BANIKOARA

GOGOUNOU 2- SI 18 Monsieur MEGUIDA ADEKUNLE CHAMES-DINE REGIS AYEDEGUE DJOUGOU

COPARGO, OUAKE 2- SI 19 Monsieur NAKOU FINAGNON GERARD PEHUNCO

KOUANDE, KEROU 3- SO 20 Monsieur NOUNAGNON

MEGNISSE MAXIMIN KANDI

SEGBANA 2- SI 21 Monsieur SOSSA KOUASSI BONAVENTURE BEMBEREKE

N’DALI, SINENDE 2- SI 22 Madame SOSSOUHOUNTO

JEMILATOU CLAIRE ADJOHOUN

DANGBO, BONOU, SAKETE 2- SI 23 Monsieur TOBOSSI AGOSSOU OLIVIER COTONOU 1- SP 24 Monsieur TOKPONNON

MAHOUKPEGO PARFAIT POBE

KETOU, ADJA OUERE, IFANGNI 2- SI 25 Monsieur VIGBE BIDOSSESSI SERGES COME

GRAND POPO, BOPA 3- SO 26 Monsieur WILSON GODWILL HONORE ADJE DASSA ZOUME

GLAZOUE, SAVE , OUESSE 2- SI 27 Monsieur YETONGNON WILFRID VALERY ALLADA

TOFFO , ZE 2- SI Liste des Responsable du Développement Local et de la Planification retenus dans les mairies après tirage au sort N° Nom et Prénoms Commune Statut 1 Monsieur ADJAKA MEGNINOU AGBANGNIZOUN 3- SO 2 Monsieur AFFEDJOU ENAGNON JEAN MARTHELY GOGOUNOU 3- SO 3 Monsieur AGBODAÏNON URBAIN SEGBANA 3- SO 4 Monsieur AHOSSI EGBEDONOU ROGER NIKKI 2- SI 5 Madame AKAKPO DENISE SOLANGE ROSEMONDE DOGBO 3- SO 6 Monsieur AKPO

AMNOCK MAHUGNON DANGBO 3- SO 7 Monsieur AZANKPO JULES CHRISTIAN COFFI KANDI 2- SI 8 Monsieur BADEVOU COMLAN EMILE COBLY 3- SO 9 Monsieur BALOUBI FIDEGNON NESTOR GLAZOUE 3- SO 10 Madame BANDA CHABI LEATOU AGUEGUES 3- SO 11 Madame BANKOLE ADETAYO OLOUWAKEMI REINE SAKETE 3- SO 12 Monsieur BANKOLE ALBERT ADEYEMI MICHAEL LALO 3- SO 13 Monsieur BIO TAIROU ABIBU LAYE PERERE 3- SO 14 Monsieur BOCOMEHONNOU TOGLA GILDAS ROMEO TOFFO 3- SO 15 Madame BOLEAN SELOME ANICK LOKOSSA 2- SI 16 Monsieur BOSSA SOUROU LOUIS BANIKOARA 2- SI 17 Monsieur BOUKARI SOUHAILOU POBE 2- SI 18 Monsieur CHABI BOUYAGUI ALIDOU KARIMAMA 3- SO 19 Madame DA-SILVA BENOITE IFANGNI 3- SO 20 Monsieur DE SOUZA

RODRIGUE ZAGNANADO 3- SO 21 Madame DEFODJI SEDAMI LYDIE EDITH COTONOU 1- SP 22 Monsieur DEHOUE CYRIAQUE JUSTIN BOPA 3- SO 23 Monsieur DJODJO WILFRID GBEWENONDO TOUKOUNTOUNA 3- SO 24 Monsieur DJOSSOU DOSSA GERARD COVE 3- SO 25 Madame DOHOU NADIA IRMA VIDEHOUN BEMBEREKE 2- SI 26 Monsieur DOSSA SOGBEGNON GUILLAUME PARAKOU 1- SP 27 Monsieur DOSSOUHOUAN TODEDJI CASSIEN OUINHI 3- SO 28 Monsieur DRAMANE AKIM COME 3- SO 29 Monsieur GAGLOZOUN KUASSI THIBAULT CESAIRE ADJOHOUN 3- SO 30 Monsieur GANKPEHOUNDE ENAGNON INNOCENT AVRANKOU 3- SO 31 Monsieur GARBA SABI WENCISLAS KETOU 2- SI 32 Monsieur GBEDOUROROU SANNI TANGUIETA 3- SO 33 Madame GNINAFON PASCALE IDA CHRISTELE SAVALOU 2- SI 34 Madame GODJO AFOKPA SYLVIA ORELLE LUCE KOUANDE 3- SO 35 Madame GUEDOU VISSETOGBE

CONTYA CHIMENE ANTONINA ZE 3- SO 36 Monsieur HATTI BOURAIMA TCHAOUROU 2- SI 37 Monsieur HONZOUNNON DENIS LUC ADJA-OUERE 3- SO 38 Monsieur HOUESSOU ALAIN GHISLAIN HOUEYOGBE 3- SO 39 Madame HOUNSOU ADJIMON GISELE MARIE CHANTAL KPOMASSE 3- SO 40 Monsieur HOUNYO ANGE -BRICE HYPPOLITE AKPRO-MISSERETE 3- SO 41 Monsieur HOUNYO ASSOU SEBASTIEN SEME-PODJI 2- SI 42 Monsieur IMOROU BOURHANOU TOVIKLIN 3- SO 43 Monsieur JOHNSON KOUEKOU ROBERT TORI-BOSSITO 3- SO 44 Madame KOSSOU SEMEDETON SAMSON IRENE BOUKOUMBE 3- SO 45 Monsieur KPOCHA AMAVI NAZI N’DALI 3- SO 46 Madame LASSISSI RISSIKATOU BASSILA 3- SO 47 Madame MISSEGBETCHE NONVIGNON INES DJAKOTOMEY 3- SO 48 Monsieur NANAKO ADJOBIDOUN OUASSA-PEHUNCO 3- SO 49 Monsieur NOSSA AHOUSSA ALOUPEA OUESSE 3- SO 50 Monsieur OUNTENI YAOU SINENDE 3- SO 51 Monsieur SAHO BIENVENU ATHIEME 3- SO 52 Madame SALIFOU RACHIDATH ABOMEY 2- SI 53 Monsieur SALIFOU BIO

FADHEL MEDARD KLOUEKANMEY 3- SO 54 Monsieur SAMBIENI DIEUDONNE ALLADA 2- SI 55 Monsieur SANHOUEKOA KOUNGUI ANDRE ZA-KPOTA 3- SO 56 Madame SANNI MODOUKPE FOLAKE KARAMANTH LAYE APLAHOUE 2- SI 57 Madame SAYO BASSAOU

GNON VIVIANE DJIDJA 3- SO 58 Monsieur SEDOU LAFIA MOUHAMED KEROU 3- SO 59 Monsieur SINAICIRE OROU BADE ZOGBODOMEY 3- SO 60 Monsieur SOKOME JANVIER BONOU 3- SO 61 Monsieur SOUROKOU ABOUBAKAR OUAKE 3- SO 62 Madame TANGNI FIFAMIN GWLADYS CHIMENE KALALE 3- SO 63 Madame TCHABI COMLAN ANTOINE MATERI 3- SO 64 Monsieur TCHALLA JUSTIN SO-AVA 3- SO 65 Monsieur TCHANDO FIBI MICHEE NATITINGOU 2- SI 66 Monsieur TCHEOUBI

ALODO ARMAND DJOUGOU 2- SI 67 Madame TCHIKE DOGBOUI EPHRASIE ABOMEY-CALAVI 1- SP 68 Monsieur TODAN BLAISE ELAVAGNON APPOLINAIRE GRAND-POPO 3- SO 69 Monsieur TOHOUNGODO SEDAMI HUBERT BOHICON 2- SI 70 Monsieur TOKPONNON MAHUNA RAOUL COPARGO 3- SO 71 Monsieur VINOU AHOUANCHE SABIN OUIDAH 2- SI 72 Monsieur VOGLOZIN SOHOUETO AYIDE PLACIDE PEDESPAN MALANVILLE 2- SI 73 Monsieur WANOU JUSTIN SAVE 3- SO 74 Monsieur YABI BONI DAMIEN DASSA-ZOUME 2- SI 75 Monsieur YAROU YERIMA KOTO HAMIDOU BANTE 3- SO 76 Monsieur ZOFFOUN MAWOUYON JUSTIN PORTO-NOVO 1- SP 77 Monsieur ZOHOUN MARCELLIN ADJARRA 3- SO Liste des Secrétaires Exécutifs de mairie retenus dans les mairies après tirage au sort N° Nom et Prénoms Commune Statut 1 Monsieur ADAM ILIWANOU DOGBO 3- SO 2 Madame ADIMI BONE REMILOKOUN ESTELLE THEODORA OUAKE 3- SO 3 Monsieur ADJITCHE KOSSI IMOROU DASSA-ZOUME 2- SI 4 Monsieur AGASSOUNON

NOUDE´HOUE´NOU HENRI DAVID OUESSE 3- SO 5 Madame AGBESSI JOCELYNE HOMEVO BOUKOUMBE 3- SO 6 Monsieur AGOLIAGBO HOUNKPON WILFRIED BANIKOARA 2- SI 7 Monsieur AHOLOU CHRISTOPHE ALLADA 2- SI 8 Monsieur AHOUAVLAME APPOLINAIRE MATERI 3- SO 9 Monsieur AKAKPO YRENE POBE 2- SI 10 Monsieur AKPOTROSSOU BLAISE DJIDJA 3- SO 11 Monsieur ALLOUKOUTUI OLIVIER MALANVILLE 2- SI 12 Monsieur ALOUKOUTOU DIEU DONNE DOWO KPOMASSE 3- SO 13 Madame AOUDI ANTOINETTE KANDI 2- SI 14 Madame APITHY SESSI GINETTE OCTAVIE BOHICON 2- SI 15 Monsieur AROUNA ABDOULASSIDOU OUINHI 3- SO 16 Monsieur ASSAN AOUDOU MOUTAWAKILOU HOUEYOGBE 3- SO 17 Madame ASSANI LEILATOU ADJIKE KOUANDE 3- SO 18 Madame ASSOGBA MODUKPE STEPHANIE AXELLE TOFFO 3- SO 19 Madame AYISSO CHANTAL IFANGNI 3- SO 20 Monsieur AZANMASSO JESUGBE JEAN SAVE 3- SO 21 Madame BEHANZIN AQUELINE ISABELLE BEMBEREKE 2- SI 22 Monsieur BIAOU KOMI TANGUIETA 3- SO 23 Madame BIO OURE LATYFATOU AKPRO-MISSERETE 3- SO 24 Madame BLALOGOE ALIHOSSI REINE YACINE COPARGO 3- SO 25 Madame BOKOVOU SONAGNON JERONIME ADJOHOUN 3- SO 26 Monsieur BONI TESSI TOURE DJALOUD COME 3- SO 27 Monsieur BOSSOU NESTOR MANONWOMEH COTONOU 1- SP 28 Madame BOUKARY FARIDA BABAWE ADJARRA 3- SO 29 Monsieur COBAMIDE IFEDE CYR-RENALD PERERE 30 Monsieur DINGNIGBEDE TANKPINOU SIMON SO-AVA 3- SO 31 Monsieur DOKOUI DOSSOU MARC TOVIKLIN 3- SO 32 Madame DOUGBE OUSMANE MODJISSOLA RACHIDATH KEROU 3- SO 33 Monsieur ELEGBEDE OLAKONLE HYACINTHE PARAKOU 1- SP 34 Madame ESSE

SOLONOU GENEVIEVRE ALINE BASSILA 3- SO 35 Madame ESSOU OBOUBE MAHOIENA ISABELLE AIMEE PORTO-NOVO 1- SP 36 Monsieur FICO JEAN CLAUDE N’DALI 3- SO 37 Madame GBASSI ROSE SEBASTIENNE SEGBANA 3- SO 38 Madame GNANVI ANNE BERTILLE AHIFFONGBE DEEDI KARIMAMA 39 Monsieur GODJO EHUZU HERMANN SINENDE 3- SO 40 Madame HOUNDONOUGBO SIDONIE TOUCOUNTOUNA 3- SO 41 Monsieur HOUNGUE MAHOUGNON CELESTIN GELASE TCHAOUROU 2- SI 42 Monsieur HOUNTEWADAN HOUENAGNON HENRI ZA-KPOTA 3- SO 43 Monsieur IDRISSOU YAZIZOU BONOU 3- SO 44 Monsieur KAKESSOU YENOUKOUNME ANTOINE COVE 3- SO 45 Monsieur KODJO DJITOWOU EDMOND SAKETE 3- SO 46 Monsieur KOUDJO JEAN DE DIEU ELISEE AGUEGUES 47 Monsieur KPAKPA AMOUSSOU BERTIN ZE 48 Monsieur KPASSELOKOHINTO

TERENCE ARMAND LESLY NIKKI 2- SI 49 Madame KPEMAYOUA FELIX BONA ADJA-OUERE 3- SO 50 Monsieur LAFIA PATRICE SEME-KPODJI 2- SI 51 Madame LAOUROU OLAKITAN CARINE EMMANUELLA FLORIDE ABOMEY-CALAVI 1- SP 52 Monsieur LOKONON GBENADE WENCESLAS DJAKOTOMEY 3- SO 53 Monsieur LOUKPE SERGE MARCEL ABOMEY 2- SI 54 Monsieur MAMA SANNI AFIZOU OUIDAH 2- SI 55 Monsieur MATCHOUDO TCHOUMON

BANI OUASSA-PEHUNCO 3- SO 56 Madame MEHINTO MARIE ROMEO BANTE 3- SO 57 Monsieur MEVO AVIMADJE FRANCK DANGBO 3- SO 58 Monsieur MEYA ROCK GLAZOUE 3- SO 59 Monsieur MONGBO ERIC FRANCK CASIMIR GOGOUNOU 3- SO 60 Madame MONWANOU JUCONDE YANNICK APLAHOUE 2- SI 61 Monsieur N’DAH N’TCHA ALBERT KLOUEKANMEY 3- SO 62 Monsieur OGOUDELE ODJO DOMINIQUE LOKOSSA 2- SI 63 Monsieur SEVALOU MARCELLIN COBLY 3- SO 64 Monsieur SIME BIO ISSA BOPA 3- SO 65 Monsieur SINGBO FRANCIS JOSE ZAGNANADO 3- SO 66 Monsieur TCHATCHABLOUKOU

KOKOU ELIE ATIEME 3- SO 67 Monsieur TCHONIBARE GAFAROU AVRANKOU 3- SO 68 Monsieur TOSSOU AHO RICHARD KETOU 2- SI 69 Madame TOSSOU SENASSI IDA KALALE 3- SO 70 Madame VIDEME ZINSI CORNELIE DJOUGOU 2- SI 71 Monsieur VIGNIGBE HONORE ZOGBODOMEY 3- SO 72 Monsieur VOGNITO JEAN-PAUL LALO 73 Monsieur YAHANNON DOSSOU PROSPER TORI-BOSSITO 3- SO 74 Madame YEBE HOUEFA BERENICE CYRILLIA GRAND-POPO 3- SO 75 Madame YERIMA DJAMILATOU NATITINGOU 2- SI 76 Monsieur YOKOSSI DOKOPE SERAPHIN SAVALOU 2- SI 77 Monsieur ZANNOU MESMIN AGBANGNIZOUN 3- SO Reviews Total Score 0% Mise en œuvre du projet ARCH : Le volet Assurance Maladie opérationnel à Ouèssè et Tchaourou Pâques : Nicéphore Soglo honore la mémoire de sa défunte épouse Plus sur ce sujet Deuil dans le monde musical africain: L’artiste ivoirien Dj Arafat n’est plus

Edito: Il faut arrêter ça !

11e journée Super Ligue Pro: La victoire pascale face à Djeffa FC !

10e journée Super Ligue Pro: Loto-Popo mordant, contraint au partage des points avec Buffles FC

Wilfried Houngbédji, Porte-parole à propos du renouvèlement du parlement: « Le gouvernement n’aurait aucune gêne à voir représenter des forces de l’opposition » ALERTE :

Avez-vous une information à nous communiquer ?

Appelez-nous au : 97-47-55-42

OU 97-08-53-89 et au 65-79-64-40 Notre dernière parution N°2495 VOEUX VIDÉO À LA UNE Recherche Rechercher : Publicité Publicité Publicité





2è bibliothèque moderne à Abomey-Calavi Calendrier avril 2022 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « Mar

You cannot copy content of this page