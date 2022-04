Renforcement de la redevabilité à l’Assemblée nationale : La ‘’Télévision Hémicycle’’  démarre avec une session raccourcie

L’Assemblée nationale sous le leadership du Président de la 8ème législature, Louis Gbèhounou Vlavonou a inauguré ce jeudi 14 Avril 2022 la Télévision Hémicycle sur Facebook Watch. Cette initiative de la 8ème législature s’inscrit dans le cadre du renforcement de la redevabilité en ce sens que la redevabilité, la transparence et la bonne gouvernance sont le socle des actions du Président Louis G. Vlavonou depuis son investiture à la tête de la 8ème législature. « En attendant la modernisation de notre cadre de vie grâce à la volonté personnelle du Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon, qui a décidé en toute responsabilité de nous reloger sur l’ancien site de la direction générale de l’ex-gendarmerie nationale, nous avons nous-même chercher à moderniser, que dis-je révolutionner la gestion financière, matérielle, et des ressources humaines de notre Parlement à tel enseigne qu’il serait fastidieux qu’une liste exhaustive des résolutions et décisions que nous avons prises à cet effet. Cependant il me plait de vous faire constater que j’ai fait de la redevabilité, de la transparence et de la bonne gouvernance, les principes cardinaux de mon action. C’est dans le cadre particulier de la redevabilité qu’en ce jour, 14 Avril 2022, j’ai ordonné la mise en service de la Télévision Hémicycle que vous pouvez suivre désormais sur vos téléphones portables. C’est le complément nécessaire et indispensable qu’il fallait à la Radio Hémicycle pour faire connaître au monde entier les débats nourris qui se mènent à l’intérieur de ce temple de la démocratie qu’est l’Hémicycle. Grâce à la Télévision Hémicycle, nos mandants pourront suivre en direct nos séances plénières à l’instar de celle d’aujourd’hui, qu’ils soient au marché, dans leurs ateliers, aux champs ou ailleurs : c’est une révolution dans la sous-région et le parlement béninois se révèle à lui-même avec émerveillement pour l’avoir fait en comptant sur ses propres forces et sur ses propres ressources ! », Telles sont les explications de la 2ème personnalité de l’Etat sur le lancement des activités de Télévision Hémicycle accessible partout au monde.

Fidèle KENOU