Clôture de la semaine de l’énergie au Bénin : Bientôt 1100 localités électrifiées à l’actif de l’Aberme

Jean-Francis E. Tchekpo, Directeur Général de l’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (ABERME)

Le Directeur général de l’Agence béninoise pour l’électrification rurale et la maîtrise de l’énergie (ABERME) Francis Tchekpo a fait le point de toutes les actions menées au cours de la deuxième édition de la semaine de l’Energie. C’était le samedi 9 avril 2022 à Cotonou, en présence du ministre de l’Energie Dona Jean Claude Houssou, des Directeurs généraux, des Préfets de l’Ouéme, de l’Atlantique et du Littoral, des partenaires techniques et financiers et autres cadres.

Avec des statistiques de preuves détaillées, Francis Tchekpo a évoqué toutes les manœuvres menées dans le secteur de l’énergie par l’Aberme. Dans son discours, il a indiqué que « 5 conventions de conception ont été signées pour l’électrification hors réseaux de 83 localités impactant ainsi 107 000 habitants environ ». Il a ajouté qu’à travers le projet GBE, 27 localités seront bientôt électrifiées. Le Directeur général de l’Aberme a confié que plusieurs résultats positifs pour l’électrification en milieu rural prouvent l’efficacité de l’agence. « De 2016 à 2021, on peut également mettre à l’actif de l’Aberme pour ce qui concerne l’électrification par raccordement au réseau, un ensemble de 211 localités qui ont été électrifiés avec environ 887 de réseau HTA », a-t-il laissé entendre. Il a poursuivi que sur le décret portant sur les normes minimales de performances énergétiques, « nous avons traité 498 demandes de certificat de conformité au nom minimale de performance énergétique dont seulement 80 ont été approuvés et 418 rejets ». Le Directeur général de la Sbee Gérard Zagrodnik, présent à cette séance de point n’a pas hésité à évoquer les reformes observées en matière de l’électricité et a fait savoir que beaucoup d’autres projets sont en cours pour la satisfaction de la population béninoise en énergie électrique. Pour lui, beaucoup reste encore à faire. Les résultats obtenus au terme de cette deuxième édition ont été possible grâce à l’accompagnement des partenaires techniques et financiers dirigés par le chef de file Jérôme Bertrand Hardy. Dans son intervention, il a salué les efforts du gouvernement Patrice Talon et l’encourage avec une promesse d’accompagnement. « Les partenaires techniques et financiers ont depuis 2016 réitéré leur soutien aux réformes et aux processus de développement du Bénin. Toutes ces contributions visent le même objectif qu’est de faire de l’énergie électrique en quantité et à un prix compétitif pour l’ensemble des populations béninoises », a-t-il confié. A le croire, ces contributions des PTF est évaluée à 1 000 milliards ces derniers années.

Le ministre Donald Jean-Claude Houssou s’est réjoui des appréciations qui lui ont été faites avant de mettre l’accent sur les projets en cours. « Nous sommes dans un secteur où il faut un engagement permanent, un niveau d’investissement permanent et des projets permanents. Nous devons faire bloc pour que les résultats concluants soient toujours au rendez-vous et c’est sur cela que j’attends chacun de nous pour apporter sa contribution de quelques natures », a déclaré le ministre. Il a pour finir annoncé que le chef de l’Etat a autorisé le déploiement d’un projet pour électrifier 1 100 localités en dehors des 111 localités déjà électrifiées par l’Aberme.

Assise Agossa