Validation du  code de l’intégrité et de bonne conduite : Alassane Séidou promeut l’éthique et la déontologie dans son ministère

Alassane Séidou, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Séidou a procédé à l’ouverture des travaux de l’atelier de validation du code de l’intégrité et de bonne conduite du personnel civil de son ministère. C’était le mardi 12 avril dernier dans ledit ministère, en présence de la présidente de Social Watch Bénin Blanche Sonon et de la représentante de la délégation de l’Union européenne au Bénin Laurence Ouvrard.

Promouvoir l’éthique et de la déontologique au sein de l’administration, tel est l’objectif du code d’intégrité et de bonne conduite recommandé par l’inspection générale du ministère. Cet outil retrace les directives à suivre et la conduite à tenir par le personnel civil du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. A l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation du code, le Ministre Alassane Séidou a exhorté le personnel civil de son administration à considérer cette cérémonie comme une opportunité pour l’enracinement des valeurs au sein du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Pour la présidente de Social Watch Bénin Blanche Sonon, l’élaboration du code d’intégrité et de bonne conduite du personnel civil est la preuve de l’engagement des autorités ministérielles pour une conduite responsable afin que l’administration ministérielle ne sombre pas dans l’anarchie ou dans le désarroi total. Le ministre a ainsi instauré un point focal du système national d’intégrité dans le ministère pour faire respecter ce code à travers son appropriation par les différents acteurs et le suivi de sa mise en application. Une chose est d’établir des règles et l’autre est de les respecter. De grands défis attendent donc le ministre Alassane Séidou et son personnel civil. Il est à souligner que les organisations comme Transparency international et Social Watch Bénin avec le financement de l’Union Européenne ont œuvré pour l’élaboration de ce code.

Assise Agossa