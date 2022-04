Séisme au sein du parti ‘’Restaurer l’Espoir’’: Azannaï annonce la démissionne de Guy Mitokpè

Guy Dossou Mitokpè, ancien Secrétaire du parti

L’ancien député Guy Dossou Mitokpè n’est plus membre du parti Restaurer l’Espoir (RE), présidé par l’ancien ministre Candide Azannaï. L’information a été donnée à travers une note rendue publique ce mardi 12 mars 2022 et signée du président de la Commission de la Communication, de la Presse, de l’Animation et de la Promotion du Parti, Claude Agbalè. Selon la note informative, Guy Dossou Mitokpè a saisi la direction du parti à travers une demande en date du lundi 11 avril 2022. Dans sa requête, il a demandé à être reçu par le président du Parti « Restaurer L’espoir », Candide Azannaï. « Le président Azannaï l’a reçu ce mardi 12 avril 2022 pour faire suite à sa demande », indique la note. En substance, Guy Dossou Mitokpè a fait savoir au président du parti qu’il entend continuer ailleurs ses activités politiques et de considérer sa démarche comme une démission du Parti. «Le président du parti a pris acte de sa démission et conformément aux dispositions organisant les mesures conservatoires en vigueur dans nos textes, la Secrétaire Générale Adjointe assume les fonctions de Secrétaire Générale jusqu’à nouvel ordre », informe la note signée Claude Agbalè. Lire ci-après ladite postée sur la page Facebook de Candide Azannaï, ce mardi.

Alban Tchalla

…………………………………………………………………………………..

PARTI « RESTAURER L’ESPOIR » (RE)

NOTES INFORMATIVES

En fin de l’après-midi du lundi 11 avril 2022, Monsieur Guy Dossou MITOKPE a demandé, à travers un message whatsapp , à être reçu par le Président du Parti « RESTAURER L’ESPOIR » ( RE ), Monsieur Candide A M AZANNAÏ.

Le Président AZANNAÏ l’a reçu ce jour 12 avril 2022 à 15 heures pour faire suite à sa demande.

En respect de nos exigences de clarté et de transparence, nous tenons à informer les divers responsables de nos organisations et structures politiques décentralisées ainsi que nos sympathisants de ce qui suit:

1 – En substance, Monsieur Guy Dossou MITOKPE a dit qu’il entend continuer ailleurs ses activités politiques et de considérer sa démarche comme une démission du Parti.

2 – Le Président du Parti a pris acte de sa démission.

3 – Le Président du Parti a immédiatement informé le Vice – Président l’Honorable Jules GNANVO et la Secrétaire Générale Adjointe Dr. Félicité A AKUESON.

4 – Conformément aux dispositions organisant les mesures conservatoires en vigueur dans nos textes, la Secrétaire Générale Adjointe assume les fonctions de Secrétaire Générale jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Cotonou, le 12 avril 2022

Claude AGBALE,

Président de la Commission de la Communication, de la Presse, de l’Animation et de la Promotion du Parti.