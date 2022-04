 Ouverture de la première  session ordinaire de l’année 2022: Plusieurs nouvelles lois importantes annoncées au parlement

James William Gbaguidi, porte-parole du parlement

Encore d’importantes activités prévues sur le plan de la production législative et du contrôle de l’action gouvernementale lors de la première session ordinaire de l’année 2022 qui s’ouvre demain jeudi au parlement. Plusieurs nouveaux projets de lois seront examinés par les députés dont : Projet de loi organique sur le Conseil économique et social ;Projet de loi portant code de la nationalité béninoise ;Projet de loi portant octroi de pension et autres avantages aux anciens présidents des institutions prévues par la Constitution ; Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique ; Projet de loi portant autorisation de ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Bénin et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Abu Dhabi, le 04 mars 2013 ;Projet de loi portant organisation et règlementation des activités statistiques en République du Bénin…pour ne citer que ceux-là. Ces précisons ont été données par James William Gbaguidi, Directeur adjoint des services de l’information et de la communication et en même temps Porte-parole du Parlement béninois au cours d’une conférence de presse tenue ce mardi au palais des gouverneurs à Porto-Novo. L’examen et l’adoption du rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale du Bénin sur la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 sera également au menu de cette première session ordinaire. L’autre nouvelle annoncée est qu’elle s’ouvre avec la mise en service de la télévision de l’Assemblée nationale du Bénin. James William Gbaguidi a également fait savoir aux hommes des médias qu’au cours de la 2ème session ordinaire du Parlement béninois au titre de l’année 2021, la production législative a été aussi alléchante avec l’adoption de la loi n° 2021-15 portant Code général des impôts de la République du Bénin le 08 décembre 2021 ; l’adoption, le 9 décembre 2021, de la loi n° 2021-016 portant loi de finances pour la gestion 2022 équilibrée en ressources et en dépenses à la somme de 2.541 milliards 203 millions de francs CFA ; l’adoption de la loi n° 2022-01 portant loi-cadre sur l’enseignement technique et la formation professionnelle en République du Bénin ; l’adoption de la loi n° 2022-04 sur l’hygiène publique en République du Bénin. « Ce texte qui émane d’une proposition de loi des députés Gildas Agonkan et Jeremy Adomahou entre autres, vient actualiser de la loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant Code de l’hygiène publique en République populaire du Bénin », a affirmé le porte-parole du parlement béninois. Dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, il y a eu aussi l’examen du rapport relatif au décret portant ratification de l’accord de prêt entre la Boad et l’Etat béninois dans le cadre du financement du projet de viabilisation du site et de la construction de 791 logements sociaux et économiques dans la commune d’Abomey-Calavi ; l’examen du rapport relatif à la mission parlementaire de contrôle de la gestion financière et comptable du Conseil national des chargeurs du Bénin (Cncb) pour le compte de l’exercice 2020. D’autres activités ont également été menées. Entre autres, l’examen et l’adoption du rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale, le Président Louis Gbèhounou Vlavonlou, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021 (plénière du mardi 2 novembre 2021) ; la désignation de députés en remplacement de certains de leurs collègues qui avaient mis fin aux fonctions qu’ils exerçaient au sein d’institutions nationales, sous-régionales et régionales; le message du Président de la République sur l’état de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution (plénière du 29 décembre 2021).

Christian TCHANOU