Enrôlement Ravip et autres : Eric Houndété appelle les démocrates à se mobiliser autour des opérations

Eric Houndété, Président du parti Les Démocrates (LD)

En vue de réaliser une liste électorale informatisée crédible et fiable, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a lancé une nouvelle phase d’enrôlement au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (Ravip). Mais face au peu d’engouement des militants de son parti, le président du parti Les Démocrates (LD) Eric Houndété, a lancé un appel à ces derniers, pour sortir massivement vérifier leur nom sur les listes d’affichage et se faire enrôler. Dans son appel, il exhorte toutes les coordinations de circonscription, de commune, d’arrondissement ainsi que toutes les structures de village et de quartier de ville à sensibiliser et à faire sensibiliser « tous les militants qui atteindront l’âge légal pour voter cette année et qui n’étaient pas dans la base à se faire enrôler; tous les militants et sympathisants enrôlés mais qui n’avaient pas atteint l’âge légal pour voter à aller consulter la liste afin de faire corriger les éventuelles erreurs liées à leurs identités (nom, prénoms, date et lieu de naissance, photo); tous les militants et sympathisants qui ont changé de domicile à le notifier aux fins de leur transfert à la nouvelle adresse ». Selon lui, le résultat du vote de son parti dépend de la participation de ses militants.

Il faut préciser que cette opération qui a commencé le 17 Mars et qui constitue une première phase dans la confection de la liste électorale informatisée va prendre fin le 16 Avril 2022.