Mauvaise organisation des Egungun à Cotonou: Luc Atrokpo appelle les acteurs à la réunification

Luc Sètondji Atrokpo, Maire de Cotonou

Il y a quelques jours, le préfet du Littoral, Alain Orounla à procéder à l’interdiction jusqu’à nouvel ordre, de toutes les activités liées au culte Egungun dans le département du littoral. Une décision qui a suscité une mésentente au sein des acteurs entrainant la mauvaise organisation des sorties des Egungun, et généré des nuisances causées aux populations et des troubles à l’ordre public. C’est donc pour appeler ces derniers à fumer le chalumet de la paix et mieux organiser les sorties dans la ville que s’inscrit la séance de travail du jeudi 7 avril dernier entre le maire Luc Sètondji Atrokpo et les responsables des associations du culte Egungun de la ville de Cotonou. C’était au cabinet de l’édile de Cotonou, en présence des Premier et Troisième Adjoints au maire de Cotonou, du chef du 9ème arrondissement, du Commissaire central et certains cadres techniques de l’administration. En bon médiateur, cette rencontre a permis à l’édile de Cotonou d’aplanir les divergences et de jeter les bases d’une meilleure collaboration pouvant permettre de mettre fin à toutes les mauvaises pratiques qui constituent un déshonneur pour les valeurs cultuelles et culturelles de notre pays. Les dignitaires ont accepté de s’en remettre à la médiation que leur offre Luc Atrokpo. Ils ont donc décidé de poursuivre les discussions sous le leadership du maire, afin de trouver ensemble les solutions idoines pouvant leur permettre de parler désormais d’une même voix.

Rastel DAN