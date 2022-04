Insertion professionnelle: La CCI-Bénin oriente les apprenants vers les métiers porteurs d’avenir

Les jeunes filles du Cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou sont désormais outillées pour s’orienter dans les filières pourvoyeuses d’emploi. L’initiative émane des responsables de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin) qui s’est associée le vendredi 8 avril 2022 avec les chefs d’entreprises pour procéder à l’ouverture de son 1er Salon d’orientation des apprenants et étudiants du Bénin.

La CCI-Bénin s’engage à accompagner la vision du Chef de l’État qui consiste à prioriser la formation technique et professionnelle tout en garantissant l’égalité des chances. C’est dans cette vision qu’elle a ouvert son 1er Salon d’orientation au Cours secondaire Notre Dame des Apôtres de Cotonou. « C’est l’ère de la promotion des filles et des femmes. Et aujourd’hui avec la vision du Chef de l’Etat de prioriser la formation technique, il est très important qu’on puisse accompagner les jeunes. Nous voulons donner la possibilité aux filles de comprendre qu’entreprendre, ce n’est pas seulement pour les hommes », a souligné Casimir Migan 1er vice-président de la CCI-Bénin. Ayant pour thème : « Bien s’orienter pour un métier d’avenir », ce salon d’orientation a été ponctué par des motivations, d’informations, de témoignages de parcours impressionnants des chefs d’entreprises avérés et de différentes communications. Une gamme variée d’opportunités de métiers pourvoyeurs d’avenir avec à l’appui des écoles et universités de références, ont été présentées à l’assistance. Au nombre de ces métiers, l’ingénieur en maintenance industrielle, biotechnologue, l’Ingenieur en comptabilité, finances, audit et contrôle de gestion, ingénieur en génie chimique et en science et technologie de l’eau, ingénieur agronome, ingénieur des travaux en génie électrique. Les différentes communications suivies de courts-métrages sur des entreprises béninoises ont été assurées par Christian Mondjannagni, DG de Fifa, Bertille Marcos Guèdègbé, 1ère exportatrice d’ananas au Bénin et DG de l’entreprise Les Fruits ‘’Tillou’’, Mathias Adimou, DG de Social-Bénin, Alida Ahouandjinou, DG de OYAYI, Salim Bouraïma de CFAO Motors, et Arnaud Dègla, Directeur général de la SHB. Le bien-fondé de ce salon aux dires de Casimir Migan est de favoriser le choix des filières aux jeunes pour répondre aux besoins actuels du marché. « Nous voulons des futurs chefs d’entreprise compétents et aguerris. Des jeunes qui ne vont pas perdre le temps avant de s’insérer dans la vie professionnelle. Nous voulons préparer le capital industriel pour faire des pépinières », a-t-il précisé. Il poursuit en faisant remarquer que les jeunes n’arrivent pas à faire le bon choix parce qu’il leur manque d’informations, des expériences des aînés et des écoles de références pour s’inspirer et identifier les atouts qu’ils possèdent en eux-mêmes. La censeur Pierrette-Raphaël Abé, représentante de la directrice du collège a félicité l’initiative de la CCI-Bénin. Elle a salué la sagesse et le sens d’écoute des apprenantes et les invite à tenir compte des conseils qui leur ont été prodigués. Pour Casimir Migan, l’initiative ne s’arrêtera pas seulement à Cotonou. « Nous avons prévu aller dans les autres départements pour faire toucher cette réalité aux jeunes pour qu’à la fin, ils ne se retrouvent pas en situation de chômage », a-t-il confié. Émerveillées par les enseignements des opérateurs économiques présents à la séance, les jeunes filles n’ont pas manqué de poser leurs préoccupations. Elles ont notamment poussé leur curiosité pour comprendre le fonctionnement des entreprises industrielles privées au Bénin, des préoccupations auxquelles les experts du réseau de la CCI-Bénin ont répondu. Au nom de ses camarades élèves, Alida Attignon a remercié les initiateurs de cette opportunité d’orientation. À la fin de la séance, les meilleures apprenantes ont été primées pour leurs efforts et encouragées à continuer dans le sens de l’excellence.

Alban Tchalla