Forces armées Béninoises: Voici l’impressionnant du nouveau Chef d’état-major général, Fructueux Gbaguidi

Nouveau Chef d’état-major général, Fructueux Gbaguidi

La nomination de Fructueux Gbaguidi au poste du chef d’État-major général de l’armée est intervenue en conseil des ministres de ce mercredi 30 mars 2022. Dèjà Promu une semaine plus tôt en conseil des ministres, général de Brigade, le général Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi succède ainsi au Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho admis à la retraite. Ancien Colonel de l’armée, le nouveau Chef d’état-major général a débuté sa formation au prytanée militaire de Saint Louis au Sénégal en 1979 après l’obtention de son baccalauréat scientifique. En 1987, il entre à l’Académie militaire d’Antsirabé à Madagascar avant d’être admis en 1990 à l’Infantry Officer Basic Course de Fort Benning en Georgie aux Etats-Unis. En 1991, Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi reçoit une formation de parachutiste à American Airborne School. En 1996, il s’est formé à Infantry Officer Advanced Course en Géorgie (USA) et en 2006, il a fait son entrée à l’école de guerre de Paris et obtient brillamment, après un an, le parchemin du prestigieux centre de formation militaire. Le nouveau Chef d’état-major général des Forces armées béninoises est pétri de 35 années d’expérience et commande l’armée de terre depuis le 14 novembre 2016 sous l’ancien ministre de la défense Candide Azannaï. Il faut préciser que l’ancien poste de Chef d’état-major de l’Armée de terre qu’il occupait est désormais confié au Général de brigade, Abou Issa avec pour adjoint, le Colonel Tétédé Idjouola.

Alban Tchalla