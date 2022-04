Développement à Abomey-Calavi : L’ADECI-BK mis sur fonts baptismaux reçoit les bénédictions du Maire Ahouandjinou

Angelo Ahouandjinou, Maire de la commune d’Abomey-Calavi et Affissou Samon, Chef quartier Zopah

Le CQ Affissou Samon et ses concitoyens viennent de prendre une initiative. Ayant compris qu’ « ensemble, on est plus fort », ils ont décidé de créer dans la Zopah une association qui va tenter de trouver les voies et moyens aux nombreux problèmes de développement de cette Cité dite de gens de la haute classe qui rencontre tout de même des problèmes menaçant la quiétude des paisibles citoyens. Les travaux de la mise sur les fonts baptismaux de ladite association dénommée Association de développement de la Cité BK en abrégé ADECI-BK ont eu lieu ce dimanche 03 avril 2022, au complexe hôtelier ‘’le Privilège’’ à Calavi. A en croire Affissou Samon, Chef quartier Zopah et le principal organisateur de cette Assemblée générale, cette association est née pour fédérer les énergies autour des préoccupations de développement commun à la Cité Zopah. Elle compte d’autre part de s’attaquer aux problèmes d’insécurité, de fonciers, d’assainissement et de voirie qui existent dans la zone. Elle va être un creuset de défense des intérêts de tous. Ce dernier a d’ailleurs présenté une communication sur le thème : formalités d’obtention du titre de propriété ANDF en vue de faciliter la compréhension à tous les participants car, la sécurisation du foncier reste la première préoccupation des Béninois. Deux autres communications à savoir voirie urbaine et environnement présentées par le Docteur Ferdinand Guendéhou et une autre portant sur insécurité grandissante dans la cité, présentée par Abdoulaye Ali, ont agrémenté les travaux ayant connu la participation du Maire de la commune d’Abomey-calavi Angelo Evariste Ahouandjinou. L’autorité communale, dans son intervention, a félicité les géniteurs de cette association qui, selon lui contribuera au développement de la commune d’Abomey-calavi. Il les a ensuite invités à véritablement travailler en synergie pour pouvoir relever les défis qui sont les leurs.

Anselme Houénoukpo