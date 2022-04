Action sociale de l’ONG ‘’Communauté islamique des œuvres humanitaires’’: Une nouvelle mosquée inaugurée à Oké-Owo

(Des lots de vivres et non vivres offerts à la communauté)

C’est avec joie que la communauté musulmane de Oké-Owo, arrondissement de l’Okpara, dans la commune de Savè débute ce mois de ramadan. Elle a bénéficié des œuvres utiles de l’ONG ‘’Communauté islamique des œuvres humanitaires’’ ce vendredi 1er avril 2022 qui lui a ouvert une mosquée flambant neuf ainsi que des vivres. C’est en présence du directeur général de l’Adej, Paulin Akponan, membre du bureau politique du parti Bloc républicain, du chef d’arrondissement de l’Opkara, Bernard Gobou, des têtes couronnées, que les responsables de cette ONG ont apporté de l’aide aux musulmans de Oké-Owo.

Une nouvelle mosquée a été inaugurée, ce vendredi 1er avril 2022 dans le village de Oké-Owo arrondissement de l’Okpara, dans la commune de Savè. L’infrastructure a été entièrement financée par Rafiou Abdel en Arabie Saoudite, le président de ladite ONG. Cette cérémonie d’inauguration couplée de don a été marquée par des prières, des bénédictions et des invocations dites pour la prospérité et la paix pour la commune de Savè et la Nation béninoise toute entière. C’est une joie manifeste pour les musulmans du village de Oké-Owo qui ont bénéficié de ladite mosquée. Pour magnifier cette joie, personne n’a voulu se faire conter l’événement. Hommes, femmes, jeunes et enfants se sont mobilisés pour assister à l’inauguration de ce joyau flambant neuf. Ils ont saisi l’occasion pour remercier les donateurs mais surtout pour solliciter d’autres réalisations venant de l’ONG ‘’Communauté islamique des œuvres humanitaires’’. Le représentant de fidèles musulmans du village, Dossou Abdul Madjid a saisi l’occasion pour lancer un appel de paix à tous les musulmans. Et il a invité l’ensemble de la communauté musulmane à l’unisson, à la cohésion et à la concorde. L’Imam Hounvidé Latif du village de Oké-Owo a remercié tous ceux qui ont œuvré pour la construction de cette mosquée. La disponibilité et le bon sens des autorités de la localité ont été salués par les responsables de l’ONG. La population a été par la suite invitée à en faire un bon usage. Après la coupure du ruban, l’Imam Hounvidé Latif a dirigé la première prière de ce vendredi dans la nouvelle mosquée. Dans son sermon, l’Imam Hounvidé Latif a dit aux fidèles ce que c’est qu’une mosquée pour le musulman. Il a imploré Allah pour qu’il assiste les donateurs dans leurs actions.

Des lots de vivres et non vivres offerts à la communauté

A l’occasion de l’inauguration de cette mosquée qui intervient au moment du début du jeûne musulman, la délégation de l’ONG a offert des lots de vivres et autres aux nouveaux convertis. Le don est composé des boites de lait, des parquets de sucre, des tomates en boîtes, des cartons de spaghettis, des sacs de riz et biens d’autres. Ce geste utile vient accompagner, aux dires des responsables de l’ONG, les musulmans dans le jeûne tout au long du mois de Ramadan. Emus par ces actions sociales en leur faveur, les bénéficiaires ont salué le président de cette ONG, Rafiou Abdel qui s’est souvenu d’eux en ces moments de vie chère. Ils ont promis aux donateurs de faire le partage équitable afin que toute la communauté puisse bénéficier.

Alban Tchalla