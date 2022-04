2ème édition de la semaine de l’Energie : Consommateurs et partenaires à la découverte des prouesses dans le secteur de l’Energie au Bénin

Jean-Claude Houssou, Ministre de l’énergie

Le Bénin organise du lundi 4 au samedi 9 avril 2022, la 2ème édition de la semaine de l’énergie. L’annonce a été faite, le jeudi 31 mars 2022, au cours d’une conférence de presse animée dans la salle de conférence du Ministère de l’Énergie.

Dans l’objectif d’échanger avec les citoyens, les partenaires et présenter les différentes facettes du secteur de l’Energie, le Bénin organise du lundi 4 au samedi 9 avril 2022, la 2ème édition de la semaine de l’Energie. Cette édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PAG II du Gouvernement. Selon le Directeur général de la SBEE, Gérald Zagrodnik, ce sera une occasion d’échanger avec nos clients et aussi nos partenaires pour expliquer un tout petit peu, toute l’évolution qui a eu lieu dans le domaine de l’Energie, principalement dans la distribution avec nos clients, de pouvoir leur expliquer tous les projets majeurs d’investissement. « C’est un rendez-vous, où on va partager avec vous l’évolution de l’énergie au Bénin », a-t-il laissé entendre. Pour le DC/ME Armand Dakehoun, le secteur de l’Energie fait désormais l’objet d’une attention particulière, et des projets structurants, réformes et actions innovantes y sont consacrés. « La semaine de l’Energie Electrique contribue à mieux faire connaitre le sous-secteur, son importance, les résultats embrasés les actions en cours de mise en œuvre et les perspectives », a-t-il confié. Le Chef de file du Secteur de l’Énergie, Hermann Zimé a indiqué que la semaine de l’Énergie Électrique au Bénin s’inscrit dans le cadre de l’ouverture et du partage avec le public des efforts accomplis ces dernières années, mais aussi sur la vulgarisation des enjeux et perspectives. A en croire le ministre de l’Energie Jean-Claude Houssou, le concept de cette semaine, « c’est d’ouvrir les portes, de dialoguer, de montrer ce qui se fait, comment ça se fait, et quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette vision ambitieuse du Chef de l’État pour le Secteur de l’Énergie, un secteur éminemment stratégique et capitalistique ». Plusieurs activités sont prévues pour meubler cette semaine de l’Energie. On peut citer entre autres, la session de formation aux acteurs des médias sur les questions liées aux systèmes électriques, la séance d’information de sensibilisation et de communication à l’Université d’Abomey-Calavi avec les étudiants de la FAST, la visite sur le site de la centrale électrique de Maria Gléta.

Assise Agossa