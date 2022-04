Sommet Africain des sourds : Moele-Bénin honoré à Brazzaville

Le représentant du Bénin, Emmanuel Yorou Sounon au milieu, au présidium

Emmanuel Yorou Sounon, conseiller politique du président du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation Bénin (Moele-Bénin), Jacques Ayadji, vient d’être élu Secrétaire général du Fonds africain pour les sourds. C’était au cours du sommet des sourds africains tenu à Brazzaville du 29 au 31 mars 2022 dernier. Initiée par l’Organisation nationale des personnes devenues sourdes du Congo (Onapedsco), cette rencontre régionale a pour thème principal: « Les troubles, baisse et perte de l’audition : brisons le silence face à la déficience auditive”. Dans sa communication, le représentant béninois, Emmanuel Yorou Sounon a permis aux participants de s’imprégner du défi que constitue l’inclusion des sourds à la vie associative et au militantisme politique en Afrique. L’exemple de Moele-Bénin a été assez illustratif. À sa suite, le président de l’Association pour l’épanouissement des malentendants et sourds du Togo (Aemesto), Ane kossi Amètépé a saisi l’occasion de sa communication pour relever à l’assistance, l’importance de la langue des signes pour l’éducation des enfants sourds. L’ingénieur des mines Dona Belibi, délégué du Cameroun, a quant à lui, entretenu les participants sur le thème « Surdité et emploi : une équation à mille inconnues. »

La richesse des thèmes développés à ce sommet a suscité des échanges nourris, que la durée impartie n’a pas pu contenir. Une exposition d’articles réalisés par des professionnels sourds est l’autre moment fort du sommet de Brazzaville. Les œuvres du béninois Sogan Wenceslas, également militant de Moele Bénin, ont été très appréciées à cette occasion.

Christian Tchanou