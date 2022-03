Coopération ANCB – Naples : Des infrastructures sociocommunautaires bientôt inaugurées dans plusieurs communes

Le président de l’ANCB Luc Sètondji Atrokpo et le Consul du Bénin à Naples Guisseppe Gambardella

La coopération entre l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) et la ville italienne de Naples, porte déjà ses fruits. Basés sur plusieurs axes en l’occurrence le développement des villes du Bénin et l’épanouissement de ses populations, les liens de coopération entre l’ANCB et la ville de Naples prennent corps par la construction d’infrastructures sociocommunautaires dans plusieurs communes du Bénin. C’est donc dans le cadre de l’inauguration prochaine desdites infrastructures que le Consul du Bénin à Naples Guisseppe Gambardella a été reçu ce lundi 28 mars 2022 par le Président de la faîtière des communes du Bénin, le Maire Luc Sètondji Atrokpo. Il était à la tête d’une forte délégation. Un véritable motif de satisfaction pour l’hôte de Luc Atrokpo qui dit sa fierté de la parfaite coopération entre l’ANCB et Naples. Après avoir fait le tour des infrastructures à inaugurer, les deux personnalités ont saisi cette occasion pour échanger sur le lancement des travaux de construction d’une maternité à Cotonou et sur plusieurs autres projets en perspective visant l’amélioration des conditions de vie des populations. De belles perspectives donc pour le maintien des relations entre l’ANCB et la ville de Naples mais aussi pour le mieux-être des populations des communes du Bénin.

Rastel DAN