Route Kétou-Idigny-Igbodja-Savè-Oké Owo :Hervé Hèhomey satisfait du taux d’exécution et de la qualité des travaux

(La Mission de contrôle et l’entreprise Consorcio Constructor de Estradas (CCE) reçoivent les félicitations du ministre Hèhomey)

Hervé Hèhomey, Ministre des Infrastructures et des Transports

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hèhomey est descendu le vendredi 25 mars 2022 sur plusieurs chantiers de construction de routes. Cette descente s’inscrit dans le cadre de sa tournée de supervision des chantiers routiers du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). Le but est d’aller s’enquérir du niveau d’avancement des travaux et trouver des solutions aux difficultés des entreprises en charge de la construction. La première étape de la descente a été la route Kétou-Idigny-Igbodja-Savè (85,80 km) et ses bretelles Omou-Illadji-Mossoukagbé-Ayékotonian (26, 60 km) et Savè-Oké Owo, frontière Nigéria (27, 50 km). Il s’agit d’un projet d’aménagement et de bitumage de route qui est dans sa phase de finition et autour duquel les ouvriers s’activent à donner les dernières touches. A ce niveau, le ministre des Infrastructures a constaté une évolution significative des travaux. Selon lui, le taux d’exécution global des travaux, présenté par la Mission de contrôle, est estimé à 95,80%. D’où sa satisfaction. Pour Hervé Hèhomey, l’entreprise Consorcio Constructor de Estradas (CCE) en charge des travaux et le groupement de bureaux Horse-Stem Bénin-AFEC mandaté pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux ont fait un travail de qualité. Au regard de la qualité des infrastructures réalisées, l’honorable Edmond Agoua a, au nom de ses collègues députés présents à cette visite de chantier, remercié le chef de l’État. « Je suis dans un pays bien gouverné. Je veux bien m’incliner devant le président Patrice Talon. Je vois maintenant en quoi j’ai été utile aux Béninois depuis 2016, au niveau du parlement. Je vois maintenant comment les députés béninois ont été utiles, parce que nous avons ratifié des lois qui ont mis à la disposition du gouvernement des moyens matériels et financiers nécessaires, devant lui permettre de développer notre pays », a-t-il dit. Le développement d’un pays, va-t-il poursuivre, c’est la communication, et la communication, ce sont les routes. « Nous avons assez de routes qui nous permettent aujourd’hui de joindre les deux bouts. De Cotonou à Glazoué, au lieu de 2h30 minutes, je peux faire désormais 1h 30 minutes. C’est important », s’est réjoui Edmond Agoua. En sa qualité de maire de la commune de Savè, et au nom des maires de toutes les communes bénéficiaires du projet, Dénis Oba Chabi a félicité le gouvernement et son chef pour la réalisation de cette route. À travers la réalisation de ce projet d’aménagement et de bitumage de route, le Gouvernement a créé 539 emplois directs dont 514 locaux et 25 expatriés. On peut noter que 95% environ du personnel sont béninois. Pour rappel, le projet d’aménagement et de bitumage de la route Kétou-Idigny-Igbodja-Savè et de ses bretelles Savè-Oké Owo est le fruit de la bonne coopération entre le Bénin et le Brésil qui en assure le financement principal.

Alban Tchalla