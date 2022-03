Initiative de l’Ong Nego-Com: Le projet IVPPM lancé pour combattre les Ist et le Vih

Tous les participants en photo de famille à la fin du lancement

Contribuer à l’amélioration de la qualité et de la couverture des interventions en SSR à l’endroit des travailleurs de sexe, les acteurs portuaires, les pêcheurs, les femmes mareyeuses et autres usagers de la zone para portuaire de Cotonou. C’est l’objectif principal du projet IVPPM (Ist/Vih Passe pas Par Moi) lancé ce mercredi 23 mars 2022 sur l’initiative de l’Ong Nego Com. La cérémonie s’est déroulée au Chant d’Oiseau et a connu, entre autres, la présence de plusieurs acteurs du Port de Cotonou, des représentants des ministères de la santé, de la justice, des affaires sociales et du transport. En réalité, c’est un projet qui a commencé à être exécuté depuis le 1er septembre 2021 et déjà des résultats existent, selon le Coordonnateur de l’Ong Négo-Com et directeur exécutif de IVPPM, Jacob Sovoessi. « Nous allons faire du milieu portuaire, un milieu sans Ist et sans Vih » s’est-il engagé, comptant sur la collaboration effective de tous les partenaires du projet. IVVPPM a une durée de 21 mois. Comme cibles bénéficiaires, ce projet est destiné à impacter environ 7500 manutentionnaires dont 5000 dockers et tacherons, 500 transitaires, 2000 camionneurs, 2000 travailleuses de sexe, soit au total 9500 bénéficiaires directes. Jacob Sovoessi précisera toutefois que l’approche de duplication par les pairs va porter les bénéficiaires de l’action à plus de 25000 au plan national. Plusieurs partenaires opérationnels interviennent dans la mise en œuvre de ce projet, entre autres, Esf, Cipec, Dist, Infirmeries du Port, Cps, Cifec Vbg, Racines. P@siris est le partenaire technique et Enabel, le partenaire financier.

Représentant le maire de Cotonou à la cérémonie de lancement, Paul Sèhouhouè a réitéré l’engagement de la municipalité à accompagner ce projet qui, selon lui, est en parfaite cohérence avec sa politique de développement en matière de santé sexuelle. «Toute ma joie d’être ci pour procéder au lancement officiel de ce projet au nom du ministre de la santé » affirmé, quant à lui, le Dr Ahokpossi Mabou. En tant qu’acteur de la santé, il dit mesurer toute la portée de ce projet, sachant combien il est difficile de convaincre les populations et de les amener à changer de comportement en matière sexuelle. Il a aussi rassuré les responsables de l’Ong Nego Com de l’engagement de l’Etat à honorer sa contrepartie et à continuer à soutenir ces genres de projets. « Faire du béninois, de l’Africain et de tout citoyen du monde entier une personne autonome, responsable, solidaire et engagée dans la promotion du développement durable ». Telle est la vision que prône cette Ong.

Christian Tchanou