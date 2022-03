Guy Mitokpè, ex député au parlement: « Je suis resté muet sur  les questions politiques pour me consacrer à mes études doctorales »

Guy Mitokpè, ancien député

Dans une interview qu’il a accordée au quotidien Fraternité, Guy Mitokpè, ex député au parlement a fini par rompre le silence. « Pendant longtemps, je suis resté muet sur les questions politiques pour me consacrer à mes études doctorales. Je suis pratiquement à la fin de ce processus. » a-t-il fait savoir. L’un des plus jeunes députés connus à la 7ème législature, élu sur la liste du parti Restaurer l’Espoir, affirmera à ce média que «si je peux apporter ma pierre à la construction de la nation, je n’hésiterai pas. Je travaille dans ce sens pour que jamais ne disparaissent les valeurs et les principes qui fondent une nation forte ». S’il ne confirme pas une éventuelle candidature personnelle ou de son parti Restaurer l’Espoir aux législatives de 08 janvier 2023, il insiste sur le fait que «nous devons tout faire pour que notre démocratie sorte grandie de ces prochaines consultations électorales. Il se réjouit aussi qu’à l’issue de ces prochaines législatives et sur la base des nouvelles réformes, le parlement béninois passera de 83 à 109 députés avec d’office 24 femmes au minimum. Pour Guy Mitokpè, «c’est déjà une bonne chose, parce que toutes les lois qui protègent les femmes et les enfants sont à saluer » Mais, il dit militer dans le sens que l’on puisse aller au-delà parce que, à le croire, il y a des circonscriptions électorales qui sont sous-représentées. « Il ne s’agit pas seulement d’augmenter le nombre d’élus, il faut passer de 83 à 109 personnes patriotes et véritablement engagées à donner le meilleur pour la nation. Il faudra apporte de la qualité au sein du parlement » a par ailleurs souhaité l’invité de Fraternité.

Christian Tchanou