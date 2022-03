Remise des subventions aux fédérations sportives et clubs de football: Le Gouvernement toujours attaché à la promotion du sport

Le DSE Bonaventure Codjia remettant le chèque en carton au président du Handisport

Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des sports, a sacrifié à ce qui est devenu la tradition. En effet, le vendredi 18 mars 2022, au Novotel Orisha Hôtel de Cotonou, il a remis aux fédérations sportives et les clubs de football des subventions. Cet appui d’un montant global de 1.357.500.000 FCFA au fonctionnement de chaque association et fédération, a été partagé entre 90 associations de football, l’ensemble des fédérations sportives, le Comité national olympique et sportif béninois (Cnos ben) et le Comité national des supporters. La remise de chèques traduit la volonté du gouvernement du président Patrice Talon de faire du Bénin une grande et véritable nation de sport dans toutes les disciplines sportives. Elle rentre dans le cadre des réformes majeures mises en œuvre dans le secteur visant à créer des conditions favorables aux associations en vue de leur bonne marche et de leur productivité. A l’entame de la cérémonie, le Directeur des Sports d’Élite, Bonaventure Codjia a expliqué qu’«encore une fois, le pari de la mise à disposition des subventions au premier trimestre de l’année est tenu et que ces subventions sont destinées pour la réalisation des activités statutaires». A sa suite, le Ministre des Sports, Oswald Homeky a félicité l’ensemble des fédérations sportives, l’ensemble des acteurs du mouvement sportif pour leur adhésion aux réformes conduites par le Gouvernement dans ce secteur et retracé un peu la politique en cours dans le secteur avant de faire savoir que c’est grâce au soutien de ses collègues du gouvernement et à l’implication personnelle du Chef de l’État Patrice Talon, qui comme tous le savent, est un passionné de sport, que ce pari de remettre les subventions au premier trimestre de l’année depuis que le gouvernement en place vient à nouveau d’être honoré.

«D’abord, nous nous sommes dit qu’il fallait améliorer la gouvernance au niveau des fédérations et j’ai noté que dans l’ensemble, les choses se sont améliorées de façon substantielle. Nous avons enclenché une marche progressive vers la professionnalisation et dans l’ensemble je note une adhésion à cette démarche qui, en définitive, s’impose à nous parce qu’il n’est pas possible et vous le savez bien, que les subventions de l’État couvrent l’entièreté des besoins d’une fédération quelconque», a ensuite déclaré le patron du sport béninois qui va exhorter tous les acteurs à plus de détermination et d’engagement pour faire du Bénin une grande Nation de sport.

Anselme HOUENOUKPO