Règlement des conflits en affaire au Bénin: Le CAMeC expose les modes alternatifs de règlement des litiges aux membres de la FENAGIB 

William Sourou, Secrétaire permanent du CAMeC-CCIB

Le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CAMeC-CCIB) a tenu le mercredi 9 mars 2022, une séance d’information avec la Fédération nationale des associations et groupement des industriels du Bénin (FENAGIB). Au cours de cette séance, le bien-fondé du MARL et les services qu’offre le CAMeC ont été présentés aux membres de la FENAGIB.

Sensibiliser les opérateurs économiques et résoudre par voie de médiation et d’arbitrage les litiges commerciaux. Tels sont entre autres, les rôles dévolus à l’organe de règlement des contentieux au monde des affaires CAMeC-CCI Bénin. Suivant cette mission à lui assignée par le gouvernement, le CAMeC-CCI Bénin continue de s’investir pour une meilleure justice privée au Bénin. C’est ce qui justifie la tenue de cette séance. Il s’est agi de renforcer les connaissances à travers la pratique de l’arbitrage, de la médiation et de la conciliation dans le règlement des litiges commerciaux tant dans le cadre des transactions commerciales de droit interne que lors des échanges avec l’extérieur pour une amélioration du climat des affaires. Pour William Sourou, Secrétaire permanent du CAMeC-CCIB, l’objet de la rencontre, c’est de pouvoir expliquer non seulement les avantages qui sont liés à ces modes, mais comment aider les opérateurs économiques à régler diligemment et rapidement des litiges qui s’opposent à eux. Selon lui, l’’avantage de ce processus est que la confidentialité du dossier est assurée. Après avoir longuement expliqué les avantages de ces modes alternatifs de règlement des litiges, il a encouragé les opérateurs économiques à saisir cette opportunité pour trouver des solutions aux conflits qui naissent au quotidien dans la vie des entreprises. « C’est l’une des nombreuses séances qui sont prévues au niveau de notre PTA, d’autres organisations professionnelles passeront également où nous allons nous rapprocher d’eux. L’objectif que nous visons, c’est de pouvoir les amener à comprendre le bien-fondé de ces modes. A comprendre qu’à côté de la justice étatique, qu’il existe d’autres modes de règlement des différends qui présentent beaucoup d’avantages en termes de gain de temps, de coût et de pérennisation des relations contractuelles », a-t-il dit. Le président du CAMeC-CCI Bénin, Alain Amoussoukpèvi, a félicité les participants à cette séance pour leur assiduité et leur engouement. Il a profité pour lever un coin de voile sur sa vision et ses motivations sans oublier ses ambitions en ce qui concerne le règlement des conflits et litiges commerciaux. « Le CAMeC pour sa toute première sortie en 2022 au niveau de ces actions de sensibilisation, a voulu commencer avec la FENAGIB. C’est pour moi un plaisir de commencer cette série d’échanges avec les opérateurs économiques sur le CAMeC et les modes alternatifs de litiges (MARL) par la FENAGIB », a-t-il précisé. Aux dires de Alain Amoussoukpèvi, le CAMeC a décidé de vulgariser les précieux outils que sont la médiation, la conciliation et l’arbitrage dans le règlement des litiges de type économique. « Au niveau du CAMeC, on a confié comme mission de mettre en œuvre essentiellement trois mots : l’arbitrage, la médiation et la conciliation. Nous classons ces mots de règlement des différends en deux catégories. Les mots juridictionnels, c’est-à-dire essentiellement l’arbitrage parce qu’au niveau de ce mot ce qui est appliqué, ce sont les règles et les principes de droit et les mots non juridictionnels : la médiation et la conciliation », a-t-il martelé. Au cours de cette séance, les opérateurs économiques présents dans la salle ont eu droit a un exposé sur les opportunités qu’offre le Centre d’arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin. Vu la satisfaction enregistrée à la fin de cette rencontre, le CAMeC s’engage à reprendre d’autres séances avec la FENAGIB. « Il y a eu beaucoup de satisfaction à leur niveau. Ils sont encore demandeurs de séances et nous avons pris des engagements de les rencontrer pour leur expliquer l’intérêt d’aller vers ces modes qui présentent de nombreux avantages », poursuit le secrétaire à la formation et secrétaire permanent du CAMeC, William Sourou. Il faut retenir que le CAMeC a été mis en place par le gouvernement pour faciliter le règlement des litiges nés des relations des affaires des femmes et hommes d’affaires.

Alban Tchalla (Coll.)