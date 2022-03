Législatives 2023: Dossoumou appelle  à l’unité pour  conjurer le mauvais sort à Savè  

Eugène Dossoumou, ex Secrétaire général du gouvernement

Les dernières élections organisées au Bénin ont connu des moments assez difficiles dans certaines villes du Bénin dont Savè dans le département des Collines. Qu’il s’agisse des législatives de 2019 ou encore des présidentielles 2021, la tension locale a monté d’un cran, occasionnant des dégâts non moins considérables. Des cadres locaux s’en préoccupent davantage et travaillent à y mettre définitivement fin. Eugène Dossoumou, ex Secrétaire général du gouvernement, actuel Secrétaire administratif permanent du parti Bloc Républicain, par ailleurs Haut conseiller à l’actuelle mandature du Conseil économique social travaille inlassablement aux côtés de ses frères et sœurs de Savè à tourner définitivement ces pages noires locales. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2022, célébrée ce samedi à Savè, il a encore manifesté sa ferme volonté d’œuvrer en communion et en collaboration avec ses frères pour que le mauvais sort soit définitivement conjuré à Savè aux prochaines législative de 2023 comme à toutes les autres élections à venir. Dans son discours, Eugène Dossoumou, parrain de l’évènement, a d’abord salué les femmes battantes de Savè et particulièrement la Présidente, Antoinette Babadjin, qui a su relever une fois encore, le défi de l’organisation des présentes manifestations. Plaçant la cérémonie sous le signe de l’unité des filles et fils de Savè, Eugène Dossoumou a aussi fait remarquer que les festivités de ce jour sont l’œuvre d’Eléonore Yayi Ladekan, du député Romaric Ogouwalé, de lui-même et de tous les autres natifs de Savè sans considération de bords politiques. » De nous voir tous ici réunis est, à mon sens, le signe de l’unité des fils et filles de Savè. » S’est-il réjoui. Aussi en appelle-t-il à cet esprit de fraternité pour sortir Savè de son statut actuel pour l’engager résolument dans la voie du développement dans la paix. Pour ce faire, Dossoumou veut compter sur ses sœurs de Savè: » Il y va de notre intérêt à nous tous, mais il y va particulièrement de votre intérêt, vous les innocentes qui subissez les conséquences dramatiques, parfois à jamais indélébiles, des actes répréhensibles que nous, vos pères, vos époux, vos frères et vos fils, posons. » En artisan infatigable de la paix, Eugène Dossoumou lance alors l’appel pour des législatives paisibles le 08 janvier prochain afin que le 08 mars 2023 soit célébré à Savè dans la joie, l’allégresse et la concorde. Ainsi les actes de violence ayant marqué les élections des trois dernières années ne seront que de lointains souvenirs.

Entre autres personnalités qui ont rehaussé de leur présence cette manifestation qui s’est déroulée dans les locaux de l’hôtel de ville de Savè, il y avait aussi le Maire de la localité Denis Oba Chabi, le représentant de la ministre Eléonore Yayi Ladekan, native de Savè , le directeur départemental des enseignements maternel et primaire, Xavier Abako Akpaki, le directeur départemental de l’industrie et du commerce, Rafiou Challa ainsi que le chef-service départemental de l’enseignement secondaire, Bonaventure Jagun Afouda.

Chritian Tchanou