Célébration de la JIF 2022 par les femmes UP :Patrice Talon glorifié pour sa vision de promouvoir la femme béninoise

Vue partielle des femmes du parti Union Progressiste présentes à la cérémonie

Les femmes du parti Union Progressiste de la 16ème Circonscription Électorale ont été à l’honneur le mardi 8 mars, à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme. C’est l’esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou qui a abrité cet événement.

Placée sous le thème « Rôle et responsabilité des femmes UP dans la mise en œuvre des lois relatives à la protection et à la promotion de la femme en République du Bénin », cette journée était l’occasion pour les femmes UP de la 16ème circonscription électorale, de glorifier le président Patrice Talon pour sa vision de promotion de la femme au Bénin à travers des initiatives de lois. La tribune officielle était composée de femmes leaders de groupements de femmes et deux loges officielles dont les députés, Maires, chefs d’arrondissement, membres du bureau politique du Parti. Une disposition rehaussée en éclat par plusieurs femmes dans un uniforme de couleurs retenu pour la circonstance et qui ont fait massivement le déplacement. Prenant la parole, la conseillère technique aux affaires politiques du président de l’Assemblée Nationale Anique Djimadja a, au nom des femmes, présenté une allocution instructive. Elle est partie du lien entre le thème choisi par la communauté internationale et celui retenu par le parti, et a fait le point sur les lois adoptées en faveur de la protection et de la promotion de la femme sous le dynamisme du Président Patrice Talon. La Conseillère Technique aux affaires politiques du Président de l’Assemblée Nationale Anique Djimadja a également mis un point d’honneur sur les rôles et responsabilités de la femme UP qui est de faire vulgariser dans son entourage ces acquis indéniables qui placent aujourd’hui au Bénin, la femme au cœur de l’action publique. Cette cérémonie de reconnaissance envers les exploits de Patrice Talon était marquée par la présence du Coordonnateur départemental de l’UP dans le Littoral, Isidore Gnonlonfoun, les députés Orden Alladatin, Florentin Tchaou et Patrice Nobime, ainsi que le Maire de la Ville de Cotonou Luc Atrokpo avec ses adjoints dont Gatien Adjagboni et Irène Behanzin.

Assise Agossa