Célébration de la JAB 2022: Brice Hondi renouvèle son engagement aux artisans

Hondi Brice

L’Ong Club Excellence Adeco a organisé une série de manifestations dans le cadre de la célébration de la journée des artisans du Bénin, le vendredi 4 mars 2022. C’est le siège de l’Ong sis à Cotonou qui a été choisi cette année pour honorer les artisans.

A l’occasion de la célébration de cette fête des artisans du Bénin, le président du conseil d’administration Brice Hondi et ses membres ont renouvelé leurs engagements aux côtés de cette couche de travailleurs. Ainsi, des représentants d’associations d’artisans venus de tous les coins ont massivement répondu à l’appel de leur leader Brice Hondi, afin de marquer cet événement. « En ce jour où la communauté nationale honore les artisans, tous corps de métiers et de branches d’activités confondus, pour leurs contributions remarquables au développement économique et social de notre pays, je voudrais, tout en rendant grâce à Dieu pour ses bienfaits, réaffirmer l’engagement et la détermination de l’Ong Club Excellence Adeco à œuvrer davantage pour la promotion de l’excellence dans le secteur », peut-on lire dans le message du Président de l’Ong Club Excellence Adeco et Promoteur de la Plateforme de Communication du Réseau des Artisans du Bénin. A travers une communication sur le thème : « L’artisan face aux nouveaux enjeux de la promotion de l’artisanat au Benin », un exposé très apprécié des participants, le présentateur a transmis aux artisans les outils modernes capables de les aider à faire face aux exigences du monde actuel surtout dans un Bénin en perpétuel changement. Cette communication leur a permis de cerner les défis auxquels ils doivent être confrontés dans le contexte national et mondial actuel afin de mieux promouvoir leur travail ainsi que les œuvres qui en sont issues. Selon Brice Hondi, cette journée va non seulement permettre de reconnaître la valeur et les mérites des artisans, mais elle offre aussi et surtout l’occasion de réfléchir sur l’avenir de ce secteur stratégique pour le développement national. Le leader Brice Hondi en a profité pour adresser ses sincères remerciements au Chef de l’Etat Patrice Talon et à son gouvernement pour ses nombreuses réformes dans le secteur. « L’Ong Adeco exprime sa profonde gratitude et ses sincères remerciements pour l’opération de Recensement National des Artisans dont le gouvernement a accepté et organisé, grâce à notre plaidoirie, la deuxième phase pour prendre en compte les retardataires », a déclaré le président de l’Ong. Pour lui, c’est la preuve que le gouvernement du Président Talon est à l’écoute de ses populations notamment des artisans. Pour finir, il a invité tous les artisans du Bénin à l’union et à la solidarité, gage de la promotion du secteur. Notons que cette célébration a connu la présence du chef du 10ème arrondissement Christian Gnidokponou, et d’autres personnalités.

Assise Agossa (Coll.)