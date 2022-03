JIF 2022 dans le Plateau: L’ABERME et le MCA-Bénin 2 célèbrent la femme à Kétou

L’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (ABERME) en collaboration avec le deuxième compact du Millénium Challenge Account (MCA-Bénin 2), a organisé un atelier de sensibilisation au profit des filles du Collège d’enseignement général 1 de Kétou sur les métiers de l’électricité et l’efficacité énergétique. Cette séance d’éveil de conscience qui coïncide avec la Journée internationale des droits de la femme ( JIF), a réjoui les responsables dudit collège.

En lieu et place des manifestations festives ordinaires que revêt la célébration de la Journée internationale des droits des Femmes, le CEG1 Kétou a eu droit à une journée de sensibilisation et de coaching sur les opportunités que peut offrir le secteur de l’énergie. Clément TIGO, le Directeur du collège, au nom de son personnel, a d’abord salué cette initiative prise en faveur des élèves filles avant de remercier le tandem ABERME- MCA Bénin 2 pour l’engagement très affiché au profit de l’approche genre au Bénin.

Selon la Représentante MCA Bénin 2, BRISSO MOUSSA YARI Zariatou, cette séance de sensibilisation des élèves filles des lycées et collèges aux métiers de l’énergie dont l’électricité et l’efficacité énergétique, vise à trouver une thérapie de choc à la faible représentation des femmes dans les métiers de l’énergie au Bénin. Car, a-t- elle expliqué, « l’un des plus grands constats dans le secteur énergétique en général et celui de l’électrification rurale en particulier, est la faible représentation des femmes dans les métiers de l’énergie autrefois considérés comme les métiers d’homme. La sensibilisation des filles pour le choix des métiers de l’énergie et sur les mesures d’efficacité énergétique s’inscrit dans le but de réduire les inégalités de genres liées à la faible implication des filles à ces métiers. L’ABERME, partie prenante du Millénium Challenge Account Bénin 2, s’est engagée dans cet exercice depuis mars 2019. Elle saisit toutes les opportunités qu’offrent les journées dédiées aux droits des femmes et des jeunes filles pour les sensibiliser sur cette question de façon à couvrir tous les départements du Bénin. MCA Bénin 2 est un partenaire privilégié qui soutient cette activité depuis 2018 avec ses parties prenantes notamment la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) et l’ABERME… ». Elle a par ailleurs, félicité l’ABERME qui en est à sa 5ème édition pour entretenir les jeunes filles de l’Ouéme et du Plateau après celles de l’Atacora et de la Donga en octobre 2020, des Collines et du Borgou en mars 2020, des jeunes filles apprenantes du lycée de jeunes filles de Lokossa en octobre 2019 et celles du lycée HOUFON d’Abomey en mars 2019. Il faut ajouter que la Représentante du MCA Bénin 2 a également expliqué que ces sensibilisations impacteront beaucoup la société, parce qu’a- t- elle clamé «…la fille d’aujourd’hui qui est la femme de demain, la première éducatrice des enfants, sert de relai d’information et de vecteur de changement pour plus de femmes dans ce secteur. Les femmes et les filles constituent un important vecteur de communication pour toutes questions pratiques qui concourent à faire des économies d’énergie dans les ménages… ». Tout en encouragent les filles du CEG1 Kétou, BRISSO MOUSSA YARI Zariatou du MCA-BÉNIN 2, les a exhortées à bien suivre les différentes communications telles que : « la présentation de l’ABERME », « pourquoi la sensibilisation des filles ? », « les métiers de l’énergie, retour d’expériences et perspectives, » « l’électrification rurale, les énergies, renouvelables et l’efficacité énergétique ». A la fin des communications un point focal genre et efficacité énergétique a été installée, il s’agit de mademoiselle Esther CODJIA, élève en 3eme M5 qui servira de relai entre l’ABERME et les filles de l’établissement pour des étapes futures.

Diminuer la pression sur le courant-énergie

Pour le Directeur Général Adjoint de l’ABERME, OROU FICO Florent, c’est une coïncidence fort heureuse que le thème retenu cette année pour célébrer la JIF (« Égalité pour tous. Engager pour un développement durable »), soit en rapport avec la sauvegarde de l’environnement. Pour lui, ce thème est évocateur d’une problématique liée à la protection de l’environnement. Les institutions publiques, a-t-il rappelé ont un rôle déterminant à jouer en terme d’électrification rurale ou de promotion des bons gestes (l’efficacité énergétique). «Le Bénin comme la plupart des pays au Sud du Sahara, dépend en grande partie de ce qu’on peut appeler le courant- énergie », a-t-il rappelé avant d’ajouter : « Il y a une pression forte aujourd’hui sur cette ressource au point où son utilisation cause des dommages à l’environnement, surtout l’avancée du désert. Il faut que les Etats prennent des mesures fortes pour pouvoir contrer les changements climatiques…». Soulignons que Juliette NONVIGNON, point focal ABERME s’est dite heureuse de l’intérêt et l’attention que les uns et les autres ont accordé à cette sensibilisation des filles aux métiers de l’électricité et à l’efficacité énergétique. Pour la communicatrice, ce changement de paradigme va inciter les filles à s’orienter vers les métiers d’énergie et permettre de comprendre les enjeux de l’efficacité énergétique en vue de réduire au maximum l’énergie utilisée tout en fournissant le même service.

Les filles sensibilisées se sont dit bien aguerries pour opérer le choix des filières énergétiques qui, selon les interventions, sont porteuses d’avenir.

Cette séance de sensibilisation s’est déroulée dans le respect strict des mesures barrières au Covid 19.

Pierre-Claver ADJAGNON