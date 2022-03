Journée Internationale de la Femme: Anique Djimadja salue le leadership de Talon qui prône la femme béninoise

Anique Djimadja

A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la femme (Jif), Anique Djimadja, femme politique et grande figure féminine de l’Union Progressiste, a félicité Patrice Talon qui s’est donné l’ambition d’améliorer le statut de la femme béninoise. Pour elle, le thème de cette année, invite au delà des réflexions à des actions concrètes en vue de la levée des contraintes liées à l’autonomisation de la femme et à son émergence dans la société.

« L’égalité aujourd’hui pour un développement durable ». C’est le thème autour duquel l’édition 2022 de la Journée internationale de la femme est célébrée. Cette journée célébrée chaque 08 mars est portée par le gouvernement, les institutions de la République, les partis politiques, la Société Civile et les médias. C’est dire toute l’importance que revêt cette célébration et son enjeu en matière de promotion de la femme. Selon Anique Djimadja, le thème de cette édition pose la problématique d’une reconsidération du rôle et de la place de la femme en tant qu’ acteur de choix dans le processus de développement. « Au delà de l’aspect « plaidoyer » c’est un thème qui invite au delà des réflexions à des actions concrètes en vue de la levée des contraintes liées à l’autonomisation de la femme et à son émergence dans la société », a-t-elle déclaré. Ce thème, a-t-elle poursuivie, évoque aussi la prise de conscience par la femme elle-même de son pouvoir, de son potentiel et de sa résilience pour la lutte pour L’égalité. Pour Anique Djimadja, cette question de l’égalité des sexes vieille de plusieurs décennies, n’a pas connu d’avancée significative en Afrique comme dans les pays occidentaux en raison des paramètres sociologiques, à alphabétisation, à la non autonomisation de la femme et aussi au manque de volonté politique. Étant donné que l’égalité rime avec l’autonomisation, l’on ne peut pas revendiquer le droit légitime à l’égalité si on n’est pas financièrement autonome. D’où la nécessité de créer les conditions d’une réelle autorisation de la femme. Ceci passe par l’éducation’, l’alphabétisation et la mise en place en d’instruments juridiques qui encadrent la promotion et la protection de la femme. « En cela, il me paraît juste de saluer le leadership du président Patrice Talon qui s’est donné pour ambition d’améliorer le statut la femme béninoise. Vous avez dû constater avec moi que 2021 aura été l’année de la femme béninoise au regard des nombreuses lois qui ont été votées en faveur de sa promotion et de sa protection. Il ne faut pas oublier la création de l’institut de la Femme qui peut désormais se constituer partie civile pour la défense des droits de la femme», a-t-elle dit avant d’ajouter « C’est le lieu de saluer aussi l’engagement des députés de la 8ème législature sous le leadership éclairé du président Louis Vlavonou qui ont travaillé à créer un cadre législatif pour la promotion et la protection de la femme en vue de son épanouissement pour sa contribution effective au développement de notre pays ».

Alban Tchalla (Coll.)