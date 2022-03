Propos diffamatoire sur Jacques Ayadji: Julien Kakpovi lève l’équivoque, sort de sa réserve et recadre le débat

Un élu communal de l’Union progressiste a porté de « faux jugements » sur le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji et l’a accusé de vouloir « créer une crise de confiance entre le chef de l’Etat et les ministres du gouvernement ». Suite à cette déclaration, le coordonnateur Amérique Moele-Bénin Julien Kakpovi a refusé de laisser colporter des contre-vérités sur le président de son parti et a décidé de lever l’équivoque. Pour lui, le président Jacques Ayadji demeure une référence, un rassembleur et sait faire la part des choses. « Tout n’est pas politique. Face à tant de critiques, l’homme a su toujours garder la dynamique d’un leader rassembleur » a réagi Julien Kakpovi. « Comment les récents propos du président Jacques Ayadji démontrant les mérites du président Talon quant à son esprit d’écoute peuvent susciter autant de verve et de critiques? N’est-ce pas là une stratégie pour affirmer une opportunité qu’on aurait bien souhaité avoir soi-même? Depuis lors, le président Jacques Ayadji est devenu l’homme à abattre. Qu’a t’il dit de compromettant? », s’est-il interrogé. Le coordonnateur Amérique Moele Bénin ne saurait accepter qu’on désoriente les propos du président Jacques Ayadji pour des fins politiques et partisans. C’est pourquoi il a invité cet élu communal de Houéyogbé à « plus de retenue et d’écoute active » afin de bien saisir le sens des mots de ces concurrents qu’il désigne lui-même. « Cette manière de faire la politique n’est pas digne d’un élu qui aspire à gouverner un jour son pays » a-t-il regretté. Pour apaiser la tension, Julien Kakpovi affirme que « Patrice Talon a toujours mis un accent particulier sur l’atteinte des objectifs dans tout ce qu’il fait. C’est grâce à cela que le Bénin se révèle au jour le jour depuis son avènement au pouvoir ». Dans son discours, il a mentionné que le chef de l’Etat est toujours ouvert et est à l’écoute des différents apports de ces collaborateurs politiques et techniques contrairement aux fausses images que certaines personnes essayent d’afficher de lui. Le coordonnateur Amérique Moele Bénin appelle donc le peuple béninois à se mettre au service du Bénin pour un développement prospère. « Travaillons ensemble pour le bien-être de la nation et évitons de perdre du temps dans ce qui n’est pas essentiel » a-t-il conclu. Une possible tension pourrait surgir entre les camps qui soutiennent le chef de l’Etat à quelques mois des élections législatives de 2023 après ce grief formulé contre Jacques Ayadji.

Assise Agossa (Coll.)

.