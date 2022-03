JIF 2022: Véronique Tognifodé appelle à la promotion des droits des femmes

La Ministre des Affaires Sociales, Véronique Tognifodé Méwanou

A l’instar de la communauté internationale, le Bénin célebre ce mardi 8 mars 2022, la Journée internationale des Femmes. Cette 27 édition porte sur le thème: « Egalité aujourd’hui pour un développement durable ». Une thématique qui appelle à la connaissance des efforts consentis par les femmes pour le maintien du développement durable. Malgré les efforts du Chef de l’Etat Patrice Talon, l’égalité réelle reste à atteindre dans certains domaines. La ministre des Affaires Sociales Véronique Tognifodé, dans son message à l’orée de cette célébration, a rappelé que la majorité des catastrophes entraînent un fardeau supplémentaire pour les femmes et les filles qui doivent assumer un travail non rémunéré, par exemple administrer des soins ou approvisionner le foyer en eau et en nourriture. Ce sont des moments où elles sont également exposées aux violences à leur égard. Il est donc important, poursuit-elle, d’appeler la mobilisation de toutes les forces de la nation afin de soutenir le Gouvernement dans sa vision d’assurer la sécurité à la femme sur tous les plans et que des pratiques socioculturelles néfastes cessent d’être perpétrées à l’encontre de nos filles et de nos femmes pour leur permettre d’exprimer librement leur potentiel dans tous les domaines et particulièrement au cours de cette année dans le domaine de la protection de l’environnement et de la réduction des risques de catastrophes.

Rastel Dan