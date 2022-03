Anniversaire de l’ancien président Olusegun Obasanjo: Le président Soglo accueilli en pompe à Abéokuta au Nigéria

Le président Soglo à sa descente au domicile de Olusegun Obasanjo

Le président Soglo est actuellement sur le territoire nigérian pour prendre part à l’anniversaire de son homologue Olusegun Obasanjo, ex-président du Nigeria qui fêtera ses 85 ans le samedi 05 mars 2022. C’est pour marquer d’une touche particulière cet anniversaire, que ce dernier a invité l’ancien président béninois avec d’autres personnalités à Abeokuta. Nicéphore Soglo s’est envolé dans la matinée de ce jeudi 03 mars pour honorer à l’invitation de son homologue. Le premier président de l’ère du renouveau démocratique a été bien accueilli à la frontière où il a passé la revue de la troupe avant son départ pour Abeokuta.

A l’occasion de cet anniversaire, il a prévu les tables somptueuses dans son fief à Obéokuta, non loin de sa ferme d’Ota où il exerce en tant que fermier. Un banquet spécial est prévu avec des invités de marque du monde politique et économique du Nigeria, de l’Afrique, du monde sans oublier des stars venues de différents horizons. Cette célébration sera par ailleurs un moment de réflexion sur le thème : « Le leadership et la trame du développement et des progrès en Afrique ». Parmi les personnalités attendues, il y a Paul Kagamé, Président du Rwanda. Récemment médiateur de l’Union Africaine dans la crise en Ethiopie, Olusegun Obasanjo a été absent du Nigeria pour six mois. Faut-il le préciser, il y a quelques mois, l’ancien président nigérian avait passé plusieurs jours au Bénin aux côtés de Nicéphore Soglo pendant que ce dernier avait perdu son épouse, Rosine Soglo.

Alban Tchalla (Coll.)