Edito: L’ogre de Moscou

Je ne vois pas comment Vladimir Poutine pourrait gagner la guerre qu’il a déclenchée depuis jeudi contre l’Ukraine. Même avec l’invincible armada qu’il déploie, y compris son fameux Satan 2, capable dit-on de raser toute la France d’un coup, je ne vois vraiment pas comment il pourrait gagner la guerre contre un peuple décidé et debout.

Je l’entends bien. Militairement, l’Ukraine, même avec toute l’aide occidentale qui se met en place, ne pèse pas bien lourd dans la balance russe. Mais je me souviens de ce qu’Ahmadou Kourouma a dit dans son roman En attendant le vote des bêtes sauvages : « Un grand pays ne peut subjuguer que le petit peuple qui ne sait pas se rassembler pour faire, avec tous ses moyens, face à l’agression. » Les occidentaux n’ont eu raison de l’Irak et de la Libye qu’en raison des dissensions internes qui déchiraient ces Etats. En Ukraine par contre, ce que je vois, c’est une farouche résistance individuelle et collective qui fait tituber l’armée russe. Et même si le gouvernement de Volodymyr Zélensky est décimé et que lui-même le président ukrainien finit par être assassiné (ce qui est envisageable), il restera les Ukrainiens ordinaires, ceux qui ne se laisseront jamais dominer ni conquérir par la puissance occupante qu’est la Russie. Les exemples sont légion dans l’histoire, de ces peuples qui ont dû faire de lourds sacrifices pour enfin conquérir leur liberté de la main des puissances envahissantes.

Je ne donnerai pas l’exemple de l’URSS que Poutine a lui-même cité jeudi dans sa déclaration de guerre. On sait qu’Hitler y a remporté de premières victoires décisives dès juin 1941 avant d’être stoppé dans sa progression par le réveil patriotique soviétique. La Wehrmacht (l’armée nazie) a fini par être écrasée aux portes de Moscou, malgré sa nette supériorité matérielle, tactique et stratégique. Il y a mieux comme exemple. C’est le cas du Vietnam face d’abord à l’armée française battue à plate couture en 1954 par un peuple qui n’avait rien. Lorsque les Américains prirent ensuite le relais des Français (1955-175), ils enregistrèrent dans ce pays la défaite la plus désastreuse et la plus humiliante de toute leur histoire. Toujours face à ce petit peuple de rien du tout. Et puis il y a ce qu’on appelle le « cimetière des empires », l’Afghanistan, pays qui a battu toutes les grandes puissances du monde depuis le XIXème siècle. En 1979, l’Union soviétique y intervient, au nom du communisme. 10 ans après, les soviétiques ont fini par se rendre compte qu’ils ne gagneraient pas cette guerre. La dernière déconvenue militaire sur cette terre imprenable est arrivée aux Etats-Unis. Après vingt ans d’opération militaire, Washington a conclu que ce n’était plus possible de réussir sa guerre contre les Talibans. Les troupes du Pentagone sont parties seulement l’année dernière, la queue entre les jambes.

Tout ceci pour dire quoi ? Qu’aucune force militaire ne peut empêcher un peuple courageux et déterminé de conquérir sa liberté, même s’il faut pour cela y sacrifier des millions de vies. Car, ce que demande la Russie à l’Ukraine est exactement ce que la France demande au Mali : ne pas conclure d’accord militaire avec le pays de son choix. La France et les pays de l’Union Européenne ont exigé que Bamako ne conclue aucun accord militaire avec la Russie. Et pour cela, ils ont mis en place des sanctions pour le moins absurdes contre le Mali. La Russie fait pire en Ukraine. Pour empêcher le pays d’entrer dans l’OTAN, le Kremlin a annexé une partie de l’Ukraine (la Crimée) depuis 2014, a armé des partisans russes de l’Ukraine dans la région de Donboss et finalement envoyé son armée pour achever l’annexion de tout le pays. Cette méthode montre clairement que Vladimir Poutine est pris au piège.

Il y a actuellement des dizaines de milliers d’armes ainsi que des millions de munitions distribuées à la population ukrainienne. C’est une stratégie de guerre qui marche à tous les coups : chacun des 45 millions d’Ukrainiens est une menace pour l’armée russe qui se retrouvera prise au piège comme l’armée américaine en Afghanistan. La guerre de guérilla qui se met en place sera longue et économiquement ruineuse. D’autant que le monde entier est en train d’organiser le blocus de Moscou sur tous les plans. Ce sera une excellente manière de faire descendre Poutine de son piédestal en lui infligeant une défaite qu’il n’oubliera jamais.

Par Olivier ALLOCHEME