Programme d’éducation des jeunes défavorisés: Bolloré Transport & Logistics accompagne l’orphelinat Claudio Migneco

Le centre des métiers de l’orphelinat Claudio Migneco a procédé le mercredi 23 février 2022, au lancement officiel de ses activités. Ceci grâce à l’appui financier de Bolloré Transport & Logistics au Bénin à travers un partenariat signé en janvier dernier.

L’engagement de Bolloré Transport & Logistics au Bénin envers la jeunesse et l’éducation vient encore de porter des fruits. Après avoir été équipé par Bolloré Transport & Logistics au Bénin, le centre des métiers de l’orphelinat Claudio Migneco est désormais fonctionnel et opérationnel pour le bonheur des jeunes en difficulté scolaire qui pourront y apprendre un métier manuel. C’est aux côtés de ses partenaires de l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse sis à Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi, que la délégation de Bolloré Transport & Logistics au Bénin, conduite par Célestin Gnonlonfoun, directeur des ressources humaines, a lancé officiellement les activités du centre des métiers de l’orphelinat. Initié par le père Roger Medji, promoteur de l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse, ce centre est un espace éducatif pour l’apprentissage des métiers manuels aux jeunes pensionnaires en difficulté académique. Bolloré Transport & Logistics au Bénin s’est engagé auprès de l’orphelinat à l’accompagner dans la mise en œuvre de ce programme éducatif à travers un financement pour équiper ce centre des métiers, en vue de le rendre totalement opérationnel.

« C’est la toute première fois qu’une entreprise s’intéresse à l’un de nos projets éducatifs et nous aide à travers un partenariat abouti. Nous sommes reconnaissants du soutien de Bolloré Transport & Logistics au Bénin envers l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse et nous vous remercions pour le choix porté sur notre orphelinat », a déclaré le père Roger Medji, promoteur de l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse. Il a promis de faire un bon usage de tous ces équipements flambant neufs offerts. « Nous nous engageons à assidûment former les jeunes apprenants de sorte à faire, en quelques années, sortir de ce centre, des professionnels aguerris aux métiers manuels. Nous vous en faisons la promesse. », a-t- il ajouté. À travers sa politique de mécénat, Bolloré Transport & Logistics au Bénin s’engage à soutenir autant que possible les initiatives en faveur de l’éducation et de la jeunesse. « Aujourd’hui, il est nécessaire d’encourager les nouvelles générations dans la poursuite de leurs études et de faciliter leur intégration sociale et professionnelle. L’aboutissement du partenariat à travers le lancement des activités du centre des métiers nous encourage dans notre engagement à contribuer aux efforts d’encadrement de la jeunesse béninoise. », a fait savoir Célestin Gnonlonfoun, directeur des ressources humaines de Bolloré Transport & Logistics au Bénin. A noter que Bolloré Transport & Logistics au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, Bolloré Transport & Logistics multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1 300 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs ferroviaire, logistique et maritime (consignation, manutention, transit).