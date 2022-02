Inauguration d’un Centre d’Accueil et de Transit des Enfants à Cotonou: Le Gouvernement accompagne la protection des enfants démunis

La ministre et les autorités présentes procèdent à l’inauguration du CATE

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de protection des enfants en République du Bénin, il est désormais mis en service à Cotonou, département du Littoral, un Centre d’Accueil et de Transit des Enfants (CATE). La cérémonie d’inauguration s’est déroulée le vendredi 25 février 2022 sous la présidence de Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Ce centre, le troisième du genre au Bénin après celui de Kandi, dans le département de l’Alibori et Allada, dans l’Atlantique, implanté au cœur de Cotonou, permettra d’accueillir provisoirement des enfants retrouvés errants ou en situation de précarités dans la ville de Cotonou et environs. La cérémonie de mise en service officielle a mobilisé plusieurs acteurs de la chaîne de protection de l’enfant, dont spécialement Djanabou Mahonde, Représentante du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF, Alain Orounla, Préfet du Littoral, Luc S Atrokpo, Maire de la ville de Cotonou. A l’occasion, la ministre Véronique Tognifodé a indiqué que « face au phénomène grandissant des enfants errants et en situation d’abandon, le Gouvernement s’est donné les moyens d’ériger des Centres d’accueil et de transit des enfants qui sont chargés de récupérer ses enfants, de les accompagner sur le plan psychosocial, de les orienter convenablement et d’assurer leur réinsertion ». Cette cérémonie, selon la Ministre, « montre l’engagement du Gouvernement du Bénin à œuvrer inlassablement pour assurer la protection des enfants, surtout de ceux qui portent les stigmates de la fragilité des familles ou qui sont victimes de dérives de notre société en pleine mutation ». Les professionnels en service dans ce CATE travailleront à offrir aux enfants qui y seront conduits, les soins d’urgence, l’écoute et l’accompagnement nécessaires. Loin d’être un centre de long séjour, ce centre est plutôt une structure de tri et d’orientation vers les autres modèles de prise en charge de remplacement que sont les structures spécialisées ou les familles d’accueil. La Ministre a remercié tous les partenaires qui, s’inscrivant dans la vision du Gouvernement, s’investissent davantage dans la protection des enfants. Elle a également rappelé que son département Ministériel s’est engagé depuis peu, dans un processus de mise aux normes des Centres d’Accueil et de Protection de l’Enfant (CAPE) dans le but d’offrir aux enfants béninois un cadre adéquat de vie, d’éducation, d’évolution et d’épanouissement. Elle a invité les autorités communales et locales à veiller à une bonne animation de ce centre pour le bien-être des enfants.

Rastel DAN