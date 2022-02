Exposition diptyque «De la restitution à la révélation»: 1200 visiteurs débarquent à la Présidence à la première journée

La première journée de l’exposition diptyque des 26 œuvres restituées par la France et les 106 œuvres de 34 artistes contemporains a eu lieu le dimanche 20 février 2022. Durant cette première journée, 1200 visiteurs venus de plusieurs coins du pays ont été accueillis au palais de la Marina.

« Notre joie a été immense de voir de nombreux béninois se précipiter. On a compté en fin de journée, 1200 visiteurs, pour la première journée ». C’est en ces termes que le chargé de mission du chef de l’Etat au patrimoine et au tourisme, José Pliya s’est réjoui de l’ouverture au grand public de l’exposition des œuvres d’art. Reçu sur la télévision nationale, il a expliqué que durant cette première journée, il a été noté une affluence et un engouement autour des objets royaux exposés pour découvrir cette double révélation. « A la fois révélation des objets restitués, mais également la révélation des artistes contemporains co-exposés », a-t-il dit. Selon, ces explications, le vendredi, c’était les vrais professionnels, les journalistes et les collectionneurs et le samedi, les autorités et invités. Le véritable challenge a été le dimanche de 10h à 18h 30 quand les portes ont été ouvertes. Les 34 artistes contemporains du Bénin et de la diaspora ont, a fait remarquer le chargé de mission du chef de l’Etat, exposé à la salle du peuple 106 œuvres contemporaines entre sculpture, peinture, installations, art, vidéos, … Lors de cette entrevue, José Pliya a rassuré que l’accès est facile et que même les jardins présidentiels sont ouverts au public avec une sécurité assurée. « Tout a été fait pour le faciliter, rendre ça moins intimidant, montrer que c’est la maison du peuple. Les gens peuvent y déambuler ou prendre des photos. C’est la maison du peuple, c’est une exposition populaire. On a voulu rendre cette beauté, cette révélation à tout le peuple béninois », va-t-il ajouter. Les œuvres sont exposées jusqu’au 22 mai 2022. L’accès est libre et gratuit mais sur présentation d’une pièce d’identité, tous les jeudi et vendredi de 15h à 18h 30. Par ailleurs, chaque dernier samedi du mois, il y aura de 19h à 22h, une nocturne mensuelle évènementielle et des lectures publiques interactives. A rappeler que le thème autour duquel se déroule cet évènement est : « Art du Bénin, d’hier à aujourd’hui : de la restitution à la révélation ».

Alban Tchalla (Coll.)